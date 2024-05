Tagadà, Cantalamessa contro De Luca: "Vittima di delirio d'onnipotenza"

29 maggio 2024 a

a

a

Il botta e risposta tra De Luca e Meloni non ha lasciato affatto indifferenti. Il primo a provocare è stato il governatore della Campania che ha insultato la premier Meloni. La risposta di Meloni a Caivano non si è fatta attendere e oggi se ne parla anche durante la puntata di Tagadà del 29 maggio. In studio il senatore leghista Gianluca Cantalamessa che attacca De Luca senza mezzi termini.

"Parto dalle cadute di stile che ha avuto il governatore De Luca per il quale magari dovevano partire atti di condanna da parte delle associazioni delle femministe perché usare quel termine nei confronti della premier non va bene. Così come ha mortificato don Maurizio Patriciello, simbolo dell'anticamorra. E ancora le cattive parole dette al poliziotto davanti a Palazzo Chigi quando voleva forzare senza autorizzazione. Da parte di De Luca io vedo un delirio di onnipotenza e anche da parte di Emiliano perché il ministro dell'Interno manda una commissione d'accesso dopo 130 arresti. Allora va sul palco e organizza una manifestazione contro l'invio della commissione d'accesso. Sono dimostrazioni di delirio d'onnipotenza e cadute di stile. De Luca è stato allucinante nel non chiedere scusa dopo aver detto quelle parole. L'assenza di scuse dopo tre mesi ha autorizzato un atteggiamento di risposta