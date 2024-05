L'Aria che tira, l'attacco di Cerno: "De Luca è un maschilista, sono stronza anche io"

30 maggio 2024 a

A L'aria che tira lo sfogo di Tommaso Cerno contro il governatore della Campania Vincenzo De Luca e i suoi insulti al premier Giorgia Meloni. Dopo lo "stronza" pronunciato da Meloni in risposta a De Luca, il direttore de Il Tempo attacca il presidente della Campania e punta il dito contro il suo maschilismo. "Tra la "frociaggine" del Papa e la "stronza" della Meloni ho vissuto una settimana straordinaria - ha detto Cerno - Finalmente si è fermato per qualche ora il politicamente corretto che è l'unica violenza che sta devastando questo Paese. Le balle vengono trasformate in cose dette bene e non dicono niente. Quella "stronza" liberatorio della Meloni farà sì che centinaia di donne in Italia, se si sentono dare della "stronza", sapranno cosa rispondere a questi maschi alla De Luca che devono sparire dalla scena politica perché sono la metafora di tutto il peggior maschilismo italiano che usa le donne e le istituzioni per fare gli affari propri e ancora lo ascoltano. Questo signore deve scomparire dalla politica italiana. Me lo scrivo sulla fronte: sono stronza anche io. Se lo dice De Luca è un onore esserlo. Da oggi sono una grande stronza".

Durante la trasmissione si parla anche del tema del finto dibattito sul fascismo che mira solo a provocare la premier. "Il problema di Giorgia Meloni è che non glielo chiedono per saperlo, glielo chiedono per provocarla - prosegue Cerno - Il tema del fascismo che rinasce ogni giorno nel dibattito interessa alla sinistra. Che domanda viene fatta a Giorgia Meloni? Non è volta a conoscere la reale ideologia del suo partito e il suo progetto politico. Questo governo è stato votato attraverso le urne e non mi pare ci siano stati brogli ma non viene riconosciuto come legittimo dall'opposizione. Le domande sono fatte per mettere la parola fascismo nel dibattito e per farla esplodere".