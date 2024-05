L'Aria che Tira, Parenzo ritorna all'attacco con Meloni. “Fa l'attrezzista?”, Gasparri lo umilia

Gabriele Imperiale 28 maggio 2024 a

a

a

David Parenzo sfida ancora Giorgia Meloni. Il conduttore de L’aria che tira, dopo le polemiche a distanza dei giorni scorsi tra il presidente del Consiglio e l’emittente di Urbano Cairo, rivolge un nuovo invito alla leader di Fratelli d’Italia a presentarsi e farsi intervistare nel suo spazio su La 7. L’occasione è l’arrivo a Caivano di Meloni seguito in diretta dall’inviata del programma, Ludovica Ciriello. Alla giornalista, che si era detta pronta a intercettare Meloni durante la visita, il conduttore affida un messaggio speciale tutt’altro che conciliante. “Ludovica, fai una gentilezza: falle presente che noi abbiamo qui se vuole la sua sedia – dice indicando una poltrona bianca con su scritto ‘Giorgia Meloni’ – quando vuole noi siamo qui, pronti per intervistarla dalla mattina alla sera. Insomma, quindi c'è la sedia di Giorgia”.

Parenzo scatenato contro Meloni: "Venga qui...", lo show dopo lo spot per La7

L’inviata e lo studio ridono alle parole di Parenzo che indicata la sedia si rivolge direttamente al capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri: “Ha visto Gasparri? L'abbiamo messa qui perché non si sa mai che abbia voglia di venire – dice il conduttore e presa la sedia, si avvia verso il centro dello studio – anzi, magari la metto al centro della scena anche questa volta”. Gasparri non resiste a fare una battuta: “Lei fa l'attrezzista… Finalmente un lavoro adeguato”. Parenzo però ha la risposta pronta: “Dice per lei?”. Il senatore è telegrafico e rispedisce al mittente: “No, per lei”.

Calenda show sugli Elkann: "Questa è la Stampa...", così manda nel panico Parenzo

Ormai però il conduttore radiofonico de La Zanzara è in trance agonista: “Ah, scusi senatore. Pensavo dicesse per lei – risponde dopo aver lasciato la poltrona in mezzo allo studio e alla battuta della giornalista Laura Tecce ‘Un po' di cabaret’, risponde a muso duro – no, no, questo è per il confronto. Secondo me è giusto che il presidente del Consiglio, visto che si candida alle elezioni europee, venga in trasmissione”. Parenzo-Meloni: in arrivo presto il terzo atto?