L'aria che tira, Parenzo show contro Meloni. "Riprendi fiato", mai visto così

27 maggio 2024 a

a

a

Il videomessaggio autogestito per le elezioni europee per La7 della premier Giorgia Meloni provoca la reazione dei volti della rete di Urbano Cairo. Nello spot previsto nella ripartizione degli spazi politici in vista del voto la premier ha citato i "cari spettatori de La7", ironizzando sul racconto che a suo dire viene fatto del suo governo, con una stoccata ai "salotti dei radical chic" che non decidono l'esito delle elezioni, al contrario del popolo. Dopo Enrico Mentana che aveva rilanciato con la richiesta di un confronto tv all'americana, è la volta di David Parenzo che in apertura della puntata di lunedì 27 maggio de L'aria che tira monta una gag sulla vicenda.

"Vota il popolo non i salotti", il video di Meloni per la7 è clamoroso

Meloni "si è rivolta proprio a voi", dice ai telespettatori di La7, e poi si rivolge direttamente alla premier. Prima manda in onda l'immagine dell'itinerario tra palazzo Chigi e gli studi della rete ("sono 19 minuti in macchina"), poi elenca i programmi del palinsesto: "Cara Giorgia Meloni, lei avrà la possibilità di intervenire in tutte le nostre trasmissioni di informazioni: alla mattina con Omnibus a Coffee Break da Pancani, nel Tg di Enrico Mentana al pomeriggio, Tagadà con Tiziana Panella, da Lilli Gruber a Otto e mezzo, Dimartedì da Giovanni Floris, il giovedì da Corrado Formigli a PiazzaPulita, il venerdì a Propaganda Live, e poi da Gramellini...".

"Non decideranno i radical chic". Elezioni europee, la sfida di Meloni

Poi prende una poltrona con su scritto Giorgia Meloni: "La sedia bianca sono disposto a portargliela io in tutte le trasmissioni televisive", afferma il giornalista che trasporta per lo studio la poltrona, a quanto pare abbastanza pesante visto che inizia a respirare affannosamente. "Venga qui - ribadisce a Meloni - perché la democrazia è bella se si fanno le domande, questa è l'unica cosa che dobbiamo fare... Le domande...", conclude Parenzo ancora visibilmente affaticato. "D'accordo ma prendi fiato...", gli suggerisce Augusto Minzolini, tra gli ospiti della puntata.