Fuori dal coro, Giordano contro Dante vietato a scuola: "Un passo verso la sottomissione"

In una scuola di Treviso, il preside ha esonerato due studenti di religione islamica dallo studio della Divina Commedia. Il capolavoro di Dante, infatti, potrebbe urtare la sensibilità dei non cristiani. Se ne parla durante il monologo d'apertura di Fuori dal coro. Mario Giordano si scaglia contro la decisione del preside,

"Quello che è successo non è soltanto folle ma anche pericoloso perché è un passo in avanti verso la sottomissione. Questo per me significa cancellare Dante nel nome dell'Islam. Stiamo cancellando noi stessi, la nostra storia, i pilastri della nostra civiltà. Abbiamo cominciato con Omero razzista e poi via Shakespeare razzista pure lui. E poi via Mozart che è un nemico dell'Islam. Via Sofocle, Eschilo e Cristoforo Colombo. Adesso è stata l'ora di Dante: via Dante dalla scuola per rispetto dell'Islam. Com'è successo a Treviso dove due studenti sono stati esentati dallo studio della Divina Commedia proprio perché parla di Dio, Inferno e Purgatorio...e mette Maometto all'Inferno...santo cielo!"