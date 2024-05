Fuori dal coro, Astrazeneca ritira il vaccino. Mario Giordano: "Tutte le balle"

09 maggio 2024 a

Poco dopo aver ammesso che il suo vaccino anti-Covid può causare rari effetti collaterali, la compagnia farmaceutica britannica Astrazeneca ha annunciato che ritirerà tale vaccino in tutto il mondo. Il vaccino non può più essere utilizzato nell’Unione europea dopo che l’azienda ha ritirato volontariamente la sua "autorizzazione all’immissione in commercio". La decisione dell'azienda ha già fatto discutere parecchio ed è finita al centro dell'intervento di Mario Giordano. Dopo aver aperto l'ultima puntata di Fuori dal coro con un approfondimento sulle visite mediche e i rimborsi, il conduttore è passato alla "notizia del giorno".

Vaccino AstraZeneca ritirato in tutto il mondo: clamorosa marcia indietro

"Ombre su ombre. Dobbiamo dissiparle tutte queste ombre sui vaccini. Tutte le balle che ci hanno raccontato": cono queste le parole che con rabbia ha scagliato dal centro dello studio. "Astrazeneca ha chiesto e ha ottenuto di ritirare il vaccino Covid dal mercato. Il vaccino di Astrazeneca è stato revocato", ha riassunto il giornalista per i telespettatori. "E tutto questo succede dopo che qualche giorno fa Astrazeneca aveva messo, per la prima volta, in un tribunale che effettivamente ci sono effetti avversi", ha ricordato. "Il vaccino Atrazeneca può provocare trombosi. L'ha ammesso. Ma quanta ipocrisia? Lo sapevano e lo sapevano tutti da anni", ha aggiunto.