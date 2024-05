Carlo e Kate, Antonio Caprarica spiazza tutti: chi può far crollare la monarchia

27 maggio 2024 a

Siamo in un momento drammatico per la monarchia inglese. Re Carlo e la principessa Kate stanno combattendo una contemporanea battaglia contro il cancro, con grande preoccupazione dei sudditi per le condizioni dei due. Ma il Regno Unito è chiamato anche a decidere il suo futuro politico con le elezioni di luglio che dovrebbero premiare i laburisti. A commentare le vicende britanniche nel corso di Coffee Break, lunedì 27 maggio su La7, è Antonio Caprarica. L'ex corrispondente Rai da Londra spiega che la monarchia inglese appare agli occhi di "europei e americani come un territorio di gossip, chi è andato a letto con chi, ma in realtà per gli inglesi è la massima istituzione rappresentativa del Paese che oggi fa i conti, anch'essa, con una inedita fragilità del trono".

Da una parte "la doppia malattia incrociata" di Carlo e di Kate Middleton, dall'altra "lo smottamento sociale della vecchia Inghilterra". Caprarica fa notare che nel Regno Unito quasi il venti per cento della popolazione - circa il 17-18% - "è costituito da minoranze etniche in cui perfino la destra conservatrice è ormai totalmente multietnica, a cominciare dal fatto che c'è un primo ministro indiano" come Rishi Sunak.

"Naturalmente è lecito chiedersi se al momento in cui davvero si dovesse scegliere tra monarchia e repubblica, la lealtà delle minoranze etniche in gran parte discendenti di quei popoli un tempo colonizzati e sfruttati dagli inglesi, avranno verso la Corona la stessa realtà dei sudditi più nostalgici", fa notare il giornalista. Insomma, la malattia dei reali e la società multietnica possono essere decisivi per il futuro della stessa monarchia in caso di referendum.