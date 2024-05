Kate Middleton, aggiornamenti allarmanti: "William teme il peggio"

25 maggio 2024 a

È durissima la battaglia di Kate Middleton contro il tumore che le è stato diagnosticato a marzo e che la principessa del Galles ha rivelato nel famoso video diffuso dalla Bbc in cui ha anche fatto sapere di essere in cura con la chemioterapia. La moglie del principe William, erede al trono di Re Carlo anche lui alle prese con un cancro, è da tempo lontana da ongi appuntamento pubblico dei Windsor e così sarà per tutto l'anno, è l'indiscrezione rilanciata dai tabloid britannici.

Ma come sta Kate Middleton? A gettare ombre inquietanti sulle condizioni della principessa è National Enquirer che parlato di forti nausee dovute alla terapia e grande spossatezza fisica. Catherine inoltre avrebbe anche iniziato a "perdere i capelli a ciocche", scrive il settimanale americano, a causa dei trattamenti chemioterapici e avrebbe subito un drastico calo di peso, di circa 15 chilogrammi. Inoltre il marito "teme che possa morire".

William è al suo fianco, alternando la vita familiare e degli appuntamenti pubblici. Tuttavia nei prossimi mesi la frequenza degli eventi ufficiali, fa notare il Daily Mail, dovrebbe diradarsi proprio per permettere al principe del Galles di stare vicino alla moglie. In questo contesto, i royal watcher indicano la principessa Beatrice, figlia di Sarah Ferguson e del principe di York, come nuovo volto pubblico de Windsor. La reporter reale Kate Mansey ha scritto sul Times che la 35enne ha fornito un "supporto sempre più cruciale" alla famiglia reale e "dovrebbe sostenere il re e i membri anziani della famiglia più spesso nei prossimi mesi".