Kate Middleton e re Carlo contro la malattia, Caprarica: "Cambio al comando se..."

22 maggio 2024 a

a

a

Kate Middleton sta continuando a seguire le cure contro il cancro lontano da occhi indiscreti. Lo ha comunicato ieri Kensington Palace, che in una nota ha confermato anche che per ora la principessa del Galles non tornerà al lavoro. La futura regina, lontana dai riflettori da Natale, riprenderà i suoi impegni solo una volta che i medici le avranno dato il "via libera". Prospettive apparentemente migliori per re Carlo III, che invece già da qualche settimana è tornato a mostrarsi in pubblico e a rassicurare il popolo inglese con la sua presenza. Che aria tira a Palazzo? Come stanno andando le battaglie contro le malattie che hanno colpito le due importanti figure reali? Antonio Caprarica, saggista esperto in materia, ha provato a tracciare possibili scenari e ha indicato in che modo l'arrivo del tumore potrebbe scatenare una rivolta del popolo.

"Smarrita la strada": inglesi di nuovo in allarme per Kate. Il punto di Caprarica

"Dopo gli inciampi iniziali - il mistero sulla malattia di Kate, le scomparse senza spiegazioni - che rischiavano davvero di mettere la monarchia in cattiva luce, è stata decisamente invertita la marea e sollevata anzi una marea di simpatia, solidarietà e calore all’indirizzo della monarchia", ha detto il giornalista in un'intervista concessa all'Huffington Post. "È cresciuta la popolarità di Kate, Carlo e persino di Camilla. Il fatto che questi privilegiati siano alle prese con un guaio che non fa sconti e non tiene conto della condizione sociale ha suscitato un’ondata emotiva", ha continuato Caprarica. "Se la malattia avrà un esito positivo, allora sarà forse perfino servita a rafforzare l’attaccamento ai Windsor, ma se le cure dovessero prolungarsi costringendo a lunghe assenze, i sudditi potrebbero desiderare un cambio al comando", ha concluso.