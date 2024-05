Kate Middleton, "drastica perdita di peso": la voce che fa preoccupare gli inglesi

25 maggio 2024 a

C'è incertezza sulle condizioni di salute di Kate Middleton. Per ora l'unica certezza è che non tornerà presto al lavoro. Questo è stato il contenuto della comunicazione ufficiale. Parole, quelle di Kensington Palace, che hanno fatto alzare di nuovo l'attenzione sulla principessa del Galles. Come stanno davvero le cose? Al momento quanto filtra non è positivo. Se da una parte tutti elogiano lo spirito con cui la futura regina sta combattendo contro il tumore che l'ha colpita, dall'altra sembra che la malattia la stia mettendo a dura prova. "È una guerriera", continuano a scandire da Kensington Palace, anche se non è chiaro quale sia l'iter che Kate sta seguendo e quali siano le prospettive.

Non sono mancati, negli ultimi giorni, retroscena che hanno destato la preoccupazione del popolo della Gran Bretagna. Una fonte vicina alla famiglia reale avrebbe rivelato al National Enquirer, come riporta Radar Online, che la lotta contro il tumore sta diventando sempre più ardua. La chemioterapia preventiva, annunciata nell'ormai conosciuto video, avrebbe portato effetti come quotidiana nausea, stanchezza, perdita di capelli e di peso. "Purtroppo sta diventando sempre più difficile. William sta cercando di essere la roccia di Kate, mentre si prende cura dei bambini e continua a svolgere compiti ufficiali", si legge nell'indiscrezione.

"Prima della malattia Kate era già nota per la sua figura snella, ma questa drastica riduzione di peso l’ha resa praticamente irriconoscibile. Un cambiamento fisico importante che preoccupa il Principe William e tutta la royal family", scrivono sul portale. C'è più ottimismo nei confronti di re Carlo, che già da tempo è riapparso in pubblico accompagnato dalla regina Camilla.