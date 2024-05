Fassino, nuovo colpo di scena: "Nessuna trattiva" per evitare il processo

27 maggio 2024 a

È giallo sulla presunta trattativa tra i legali di Piero Fassino e la società che gestisce il duty free dell'aeroporto di Fiumicino dove il parlamentare del Pd è stato trovato in possesso del famoso profumo Chanel Chance. A lanciare la notizia di contatti per trovare un accordo economico per il ritiro della querela che ha fatto scattare l’inchiesta della Procura di Civitavecchia per tentato furto è stato il Corriere della sera. Secondo il quotidiano milanese la strada per un accordo in stile Fedez-Cristiano Iovino è ben avviata, ma secondo La Stampa, invece, non ci sono trattative in essere.

Fassino come Fedez, colpo di spugna sul profumo-gate: "Trattativa"

"Stiamo ancora aspettando le carte dell’inchiesta - spiegano gli avvocati di Fassino, Fulvio Gianaria e Andrea Miroli - ma al momento non esiste alcuna trattativa per ottenere che il duty free aeroportuale ritiri la querela dietro un risarcimento da parte dell’onorevole", riporta il quotidiano torinese. Francesca Tolentino, legale che rappresenta la società che ha sporto denuncia smentisce "nella maniera più assoluta una trattativa in corso". Ma cosa rischia Fassino? L'indagine della Procura di Civitavecchia è ancora aperta: potrebbe essere archiviata la tenuità del fatto lo potrebbe sfociare in una richiesta di rinvio a giudizio. Rischio che un accordo tra le parti scongiurerebbe definitivamente.