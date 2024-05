Piero Fassino, "si tratta per un accordo": colpo di spugna sul profumo-gate

27 maggio 2024 a

Colpo di scena nel profumo-gate che ha travolto Piero Fassino: si tratta per il ritiro della querela in cambio di un risarcimento in denaro. Un po' come accaduto tra Fedez e il personal trainer Cristiano Iovino per la famosa rissa di Milano. Ma qui siamo al duty free del terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino, dove il parlamentare del Pd è stato visto allontanarsi dopo essersi messo in tasca una boccetta di Chanel Chance del valore di 150 euro. Visto che, secondo quanto risulta, ci sarebbero stati degli episodi precedenti e analoghi, la società che gestisce il duty free lo aveva denunciato facendo scoppiare il caso.

L'ultima novità è quella riportata dal Corriere secondo cui una "trattativa sarebbe stata avviata per il ritiro della querela in cambio di un risarcimento del danno". Fassino rischia il processo, ma un accordo scongiurerebbe l'onta del procedimento. L'avvocato della società denunciante, Francesca Tolentino, non smentisce la trattativa. Negli ultimi tempi Fassino avrebbe assunto anche un altro avvocato oltre a quello storico, proprio per difendersi in questa storia. L'ex ministro ed ex sindaco di Torino aveva parlato di un equivoco, ma le testimonianze degli addetti del negozio raccolte dalla polizia nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Civitavecchia vanno in un'altra direzione. Se le parti troveranno un accordo, ci sarà un colpo di spugna sulla vicenda.