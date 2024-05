Fedez-Iovino, la bomba di Zona Bianca: ecco il video della rissa in strada

Gabriele Imperiale 27 maggio 2024 a

Fedez-Iovino: spunta il video del pestaggio. È la notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, una telecamera inquadra l’ingresso del residence di Citylife a Milano dove vive il personale trainer romano, Cristiano Iovino. Si distinguono, anche se poco chiaramente, alcune sagome sulla scena. Una di queste – secondo la ricostruzione delle due guardie private del palazzo si tratterebbe proprio di Fedez – tenta di scagliarsi per due volte su un uomo sulle strisce pedonali che non indietreggia e che anzi risponde all’intimidazione. Poi, dopo qualche secondo, dal van sullo sfondo scendono altre 5 persone, tra queste la guardia del corpo del cantante, Cristiano Rosiello. In sei si scagliano contro quello che secondo la ricostruzione sarebbe Iovino e con lui spariscono dall’inquadratura. Avviene tutto in pochi secondi.

Il video dell’aggressione, che proviene da una delle telecamere del residence milanese, è stato mostrato per la prima volta da Zona Bianca, il programma di Giuseppe Brindisi su Rete 4. Il filmato sembrerebbe smentire le dichiarazioni fatte da Federico Lucia – in arte Fedez – proprio ai microfoni della trasmissione qualche settimana fa; affermazioni in cui il rapper e cantautore milanese aveva smentito categoricamente la sua presenza la notte del pestaggio o di essere coinvolto nella rissa. “Sembrerebbe che in questa telecamera non si veda chi c'è perché è sporcata dalla pioggia. Quindi di cosa stiamo parlando?” – commentava Fedez all’inviato Mediaset. “Ma lei c’era o non c’era?” domandava invece il cronista. Quesito a cui l’ex compagno di Chiara Ferragni rispondeva in maniera sicura: “Io non c’ero. Dalla telecamera si dice che non si vede niente”. E sui testimoni che invece lo collocano sulla scena? Il rapper aveva glissato la domanda, rimarcando come l’aggressione, senza referto medico, non sarebbe mai avvenuta.

Dichiarazioni che adesso stridono con il video registrato dalla telecamera e le dichiarazioni fatte delle guardie private della palazzina – le stesse che avevano allertato il 112 pochi minuti dopo il pestaggio. Ma il video inguaierebbe Fedez? Se diamo per certa la notizia del presunto accordo tra i due protagonisti della vicenda – che avrebbero raggiunto un accordo in base alla quale il personal trainer rinuncerà a eventuali azioni penali nei confronti del rapper – parrebbe proprio di no. In Procura data la mancata denuncia del personal trainer cadrebbero infatti le accuse di lesioni e percosse, mentre resterebbe aperto il fascicolo per rissa, reato perseguibile d'ufficio.