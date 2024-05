Fedez, il concerto a sorpresa è a rischio "scintille": chi trova sul palco

23 maggio 2024 a

Fedez torna sul palco. Il rapper al centro dell'ennesima bufera, quella dell'aggressione in strada al personal trainer Cristiano Iovino, è nella lista dei cantanti che il 31 maggio parteciperanno a Radio Zeta Future Hits Live, festival musicale in programma al Centrale del Foro Italico di Roma. Sarebbe la prima esibizione in pubblico dopo la crisi con Chiara Ferragni, il caso Iovino, il pandoro-gate... Insomma, tutto l'insieme di eventi che si è abbattuto su Federico Lucia, questo il suo nome all'anagrafe. Il condizionale è d’obbligo visto il forfait di Fedez al nuovo programma di Alessandro Cattelan, "Da vicino nessuno è normale" per motivi di salute.

Altri segnali social inducono a credere che stia per arrivare anche una nuova canzone. Martedì Fedez ha postato nelle sue Instagram stories una nota vocale in riproduzione accompagnata da una clessidra. Insomma, c'è un audio in arrivo, forse un nuovo potenziale tormentone estivo.

"Pandoro rinforzato": l'intesa Fedez-Iovino non convince Lucarelli

Nuova vita, anche sentimentale? Nei giorni scorsi si è chiacchierato della famosa "bionda" avvistata con il rapper, ma anche di un vecchio pallino, ossia l'influencer Taylor Mega di cui Fedez parlerebbe di continuo con i suoi amici. Ebbene, nella lunga lista del festival di Zeta c'è anche il collega rapper Tony Effe, ex di Taylor Mega ed ex amico di Fedez: secondo quanto riporta Dagospia, i due avrebbero litigato proprio per lei...