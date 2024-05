Lago di Como, Villa Ferragni è in vendita. Qual è il prezzo di partenza

Francesco Fredella 24 maggio 2024 a

Vendesi villa. E se quella in questione è di Fedez e Chiara Ferragni tutto fa notizia. Ancora di più. Si tratta di villa Matilda, sul lago di Como, che è stata acquistata un anno fa. Il prezzo? Cinque milioni di euro. Quanto costerà? Rebus, per adesso. Si tratta di una casa con ogni comfort, disposta su tre piani con piscina e, ovviamente, giardino. Le prime foto della casa sono state pubblicate dall'agenzia immobiliare (trattativa privata, segreta), ma sono diventate subito virali.

I Ferragnez si sono separati, la notizia ormai è di dominio pubblico. Lei ha alternato silenzi social e apparizioni in tv (da Fazio), lui ha viaggiato (New York e Los Angeles), ora è atteso sul palco del Radio Zeta Future Hits Live il prossimo venerdì 31 maggio. Un anno fa l'acquisto di questa mega villa, dove i Ferragnez sognavano di portare i propri figli. Lontano dal caos della città, fuori Milano. Senza badare a spese: confort di ogni tipo. Fedez, proprio ieri, ha pubblicato sui social le foto della sua nuova casa: il soggiorno sembra una sala giochi con videogame di ogni tipo. Insomma, il rapper non smette mai di stupire i fan per la sua unicità ed anche quando arreda una casa è geniale. Sempre.