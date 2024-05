Fedez "fuori controllo", Ferragni "sofferente e provata": l'analisi della psicoterapeuta

22 maggio 2024 a

Periodo nero per gli ex Ferragnez. Prima il pandoro gate e l'allargamento dell'inchiesta, poi la rottura e l'allontanamento reciproco e ora il caso del pestaggio di Cristiano Iovino a cui il rapper sarebbe legato. Ma non è tutto. Due giorni fa, infatti, è stata fatta circolare l'indiscrezione di un peggioramento delle condizioni di salute del cantante, da lui in parte smentita. Una sua ex amica, inoltre, lo ha definito "irriconoscibile" per i suoi recenti comportamenti. Ma come stanno davvero le cose? Che cosa sta succedendo? "Fedez è fuori controllo. Un po' allo sbando. Si percepisce la difficoltà a gestire le emozioni (mi riferisco al caso Iovino)", ha detto la psicoterapeuta Emilia Sannini, che intervistata da Il Messaggero ha analizzato i cambiamenti notati.

A scatenare questo turbinio di episodi e di vicende di difficile comprensione, stando all'esperta, sarebbe stata la burrascosa e dolorosa separazione dalla moglie Chiara Ferragni. "Questo accade quando le persone si separano. Si è in balìa di se stessi, di una riorganizzazione emotiva. Spesso non si ha quella capacità di garantire una modalità di proseguire la propria vita nel miglior modo possibile", ha spiegato Sannini. D'altronde non è difficile da credere, considerando anche l'impatto mediatico della notizia.

La psicoterapeuta ha infatti ipotizzato che la sovraesposizione della coppia abbia giocato un ruolo fondamentale nel rompere gli equilibri di coppia. I due "hanno reso la propria vita un reality (condividendo ogni attimo attraverso la potenza evocativa delle immagini) e sono scoppiati". E cosa si intuisce dai ridotti e meno espliciti contenuti condivisi sui social da Chiara Ferragni? "Lei probabilmente ha 'subìto' una scelta o ha dovuto scegliere. Appare molto sofferente, provata, incarna il suo dolore. Lui probabilmente ha dato voce con la separazione alla sua emotività 'infiammabile'", ha concluso l'esperta.