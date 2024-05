L'Aria che tira, Fabbri sull'arresto di Netanyahu: "La Corte è anti-occidentale"

21 maggio 2024 a

Il procuratore capo della Corte internazionale di Giustizia de L'Aja ha chiesto l'arresto dei vertici di Hamas e del premier israeliano Netanyahu. Dario Fabbri, direttore di Domino, mette in evidenza la posizione anti-occidentale del Tribunale.

"Il mandato d'arresto non c'è ancora - precisa Dario Fabbri - Il procuratore capo chiederà il mandato d'arresto ma deve essere approvato. C'è un pannello composto da tre membri all'interno della Corte che dovrà decidere. Vedremo se queste richieste verranno accolte in parte o totalmente. Per altro nella vicenda è implicato anche il ministro della Difesa di Israele. Vedere Netanyahu arrestato sarebbe clamoroso. Siamo davanti a un caso eccezionale perché per una volta la Corte internazionale di Giustizia de L'Aja si schiera in una posizione fortemente anti-occidentale. Un conto è mettere Putin nel mirino, un conto è mettere Netanyahu che sappiamo quale rapporto abbia con gli Stati Uniti".