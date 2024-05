Fedez-Iovino, i vigliantes inguaiano il rapper e riconoscono 5 persone: chi c'era

21 maggio 2024 a

È lui "senza dubbio" perché l'unico volto "conosciuto" nel gruppo. Ma i vigilantes che hanno chiamato i soccorsi per l'aggressione al personal trainer Cristiano Iovino, a Milano, oltre a riconoscere sul posto il rapper Fedez hanno anche permesso di risalire a cinque nomi, compresi la vittima e il bodyguard di Federico Lucia, Christian Rosiello. Lo riporta il Corriere della sera che spiega come i sorveglianti di uno stabile di Citylife hanno riconosciuto le cinque persone, compreso Fedez, nell’album fotografico che gli è stato mostrato dagli investigatori.

Oltre alle parole dei vigilantes, c' anche il famoso filmato della videosorveglianza che ha ripreso la scena, anche se le immagini non sarebbero nitide. Ma gli inquirenti che indagano per rissa, lesioni e percosse sono convinti che Fedez - indagato - abbia partecipato al pestaggio del 22 aprile. "Era lui senza dubbio. Era l’unico volto già conosciuto", le parole a verbale dei vigilantes che hanno dichiarato di aver riconosciuto il rapper senza ombra di dubbio. Lucia, dal canto suo, ha sempre negato di essere stato lì. In attesa delle analisi sul video, altre immagini potrebbero cambiare il quadro.

Si cerca infatti un taxi transitato in zona durante il pestaggio e che era rimasto bloccato per qualche secondo dal van da cui sono scesi gli aggressori. L'auto bianca potrebbe essere dotata di dash cam frontale, e potrebbero esserci pertanto immagini più nitide per far chiarezza sull'aggressione di quella nottte, seguita a una lite nel locale The Club tra i gruppi di Fedez e Iovino.