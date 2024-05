Fedez "sta mentendo": il dettaglio che non sfugge all'esperta di comunicazione

20 maggio 2024 a

Quando è uscita la notizia di un presunto coinvolgimento di Fedez nel pestaggio di Cristiano Iovino, il rapper ha negato categoricamente di aver preso parte alla spedizione punitiva ai danni del personal trainer dei vip. Le immagini delle telecamere e le testimonianza dei vigilantes presenti sul luogo dell'aggressione, però, sembrano confermare il contrario. Le indagini procedono spedite. A Zona bianca, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Giuseppe Brindisi, se ne è parlato. Maria Beatrice Alonzi, esperta di comunicazione, ha analizzato però soprattutto le movenze e i gesti del cantante.

"Ci sono due parti da guardare", ha anticipato la scrittrice, mentre il video delle spiegazioni di Fedez iniziava a essere mostrato ai telespettatori. "Una è quella non verbale. Le sue sono espressioni di paura, di dubbio. È incerto, sembra che menta molto spesso", ha detto. Poi ha approfondito: "Ho notato un altro dettaglio: c'è un punto nel quale lui guarda qualcuno. A mio parere guarda qualcuno che lo sta sedando e gli dice di fare meno. Cambia proprio volto", ha specificato. Per quanto riguarda la parte delle parole che utilizza, invece, secondo Alonzi Fedez "ci racconta come dovrebbero lavorare gli inquirenti e quindi che dovrebbero escludere il reato perché la persona non ha denunciato".