Fedez, tutti ansia per la salute. La bomba di Corona e il peggioramento: “Più grave del previsto”

Come sta davvero Fedez? Durante il weekend era arrivato l’annuncio dell’annullamento della partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 da lunedì 20 maggio. “Motivi di salute”, aveva confermato lo stesso conduttore. Ma ora dallo staff filtrano indicazioni più precise su ciò che sta succedendo al rapper: “Lo stato di salute di Fedez - riferisce l’Ansa - si sarebbe aggravato e la situazione risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento”. Secondo l’agenzia di stampa non ci sono però conferme riguardo all'ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano alcune indiscrezioni: "Fedez è stato al pronto soccorso per problemi di salute, non sta ancora bene, ma non è ricoverato. Dopo essere stato visitato, Federico Lucia ha fatto ritorno a casa".

Il riferimento è alle notizie lanciate da Fabrizio Corona tramite l'account Instagram di Dillingernews: “Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2. Viale Mazzini con una nota piuttosto chiara ha notificato che Fedez non avrebbe partecipato alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, per ‘motivi di salute’. Ma dopo la bufera mediatica che ha travolto il rapper per la rissa con Cristiano Iovino tutti pensavamo che i motivi relativi alla sua assenza fossero in realtà legati agli imbarazzi che avrebbe creato alla tv pubblica a causa dell’indagine in corso per rissa, lesioni e percosse in concorso per il pestaggio del personal trainer. E invece siamo qui per confermarvi al 100% che la decisione della Rai non ha nulla a che vedere con la questione. Fedez - ha affermato Corona sui social - ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan”. Lo staff, pur non minimizzando affatto la situazione, ha però voluto fare chiarezza, non confermando il ricovero in ospedale.