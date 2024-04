Coffee Break, Tremonti contro l'Europa: "Il cretinismo blocca tutto"

18 aprile 2024 a

Limiti dell'Europa e strategie per uscire dalla crisi. Se ne parla durante la puntata di Coffee Break del 18 aprile su La7. In studio l'esponente di Fratelli d'Italia ed ex ministro Giulio Tremonti che svela retroscena sugli errori compiuti dalle politiche di Bruxelles.

"L'Europa si trova nelle condizioni attuali non per il sovranismo ma per il cretinismo che è una cosa molto diversa. Nel 2003 la proposta italiana era di emettere eurobond per infrastrutture e industria europea, compresa quella militare. La presentazione avviene nel Parlamento europeo e c'era grande favore per l'idea ma alla fine fu bloccata dall'ortodossia europea dominante allora e ritornante adesso. Il punto non è spendere di più ma spendere diverso. Puoi spendere anche di meno se lo fai insieme. È questo il punto su cui unire l'Europa. Mentre c'era la follia del mercato che domina e gestisce tutto. Oggi qualcosa sta avvenendo sul fronte dei progetti comuni e forse è solo il principio. Veniamo da anni in cui troppe persone avevano in mente solo i loro interessi economici o di carriera. Non è l'Europa".