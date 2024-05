Zona bianca, Morvillo contro Fedez: "Caso Iovino? Errore di comunicazione grave"

20 maggio 2024 a

Le indagini sul caso Fedez-Iovino procedono spedite. Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza della discoteca "The Club" di Milano emergono nuovi dettagli. Stando a quanto si apprende, si vede il rapper che, visibilmente alterato, viene calmato e allontanato dal locale. Con lui c’è il bodyguard-ultrà milanista Christian Rosiello e il trapper Taxi Bi. Attraverso i filmati si lavora per identificare tutti i partecipanti al pestaggio del personal trainer dei vip. Al setaccio anche le telecamere della zona Moscova per capire quante fossero davvero le persone sul mezzo che si è allontanato dal club milanese e se siano le stesse che si vedono poi sotto casa di Iovino. Di questo si è discusso ancora a Zona bianca, il programma di politica e di attualità di Rete 4. Candida Morvillo, che qualche giorno fa ha analizzato la decisione di Fedez di "tornare alla legge della strada" in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, è intervenuta in diretta.

"La difesa mi sembra un errore di comunicazione ben più grave di quello commesso dalla moglie quando fece il famoso video per il caso del pandoro. Ma molto più grave": così ha esordito la giornalista, avanzando un paragone tra le risposte che Fedez ha fornito all'indomani dell'inizio delle indagini per il pestaggio di Iovino e il filmato che Ferragni pubblicò dopo la maxi multa dell'Antitrust. "Se facciamo un sondaggio in questo studio e chiediamo 'Se voi non foste stati lì, come avreste reagito?', io credo che il 99% delle persone che sono in questo studio direbbero 'Ma io mi sarei offeso moltissimo. Vi sembra che io vado a guidare una spedizione di 8, 9 persone. Ma come vi viene in mente che io sia una persona con un'attitudine così delinquenziale da fare qualcosa del genere", ha continuato Morvillo. "Fedez è lì e ne fa un gioco contro la stampa, un gioco contro la Procura. Ridicolizza e minimizza. Errore di comunicazione gravissimo", ha aggiunto la firma del Corriere della Sera.