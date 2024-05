Fedez "non sta bene davvero": l'ex amica fa preoccupare i fan del rapper

19 maggio 2024 a

Fedez è finito nuovamente nell'occhio del ciclone per la vicenda che, stando alle prime indagini, lo legherebbe al pestaggio di Cristiano Iovino. Ma nelle ultime ore a fare rumore è stata anche la comunicazione della Rai con la quale l'azienda ha fatto sapere che salterà la presenza del rapper da Alessandro Cattelan. "Come concordato con ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di 'Da vicino nessuno è normale', il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2", si legge. Preoccupati anche i fan, che non ricevono aggiornamenti o spiegazioni dal cantante via social. Sullo sfondo, poi, c'è sempre la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Possibile che si tratti di una nuova, profonda crisi? I segnali ci sarebbero tutti. A confermare questa ricostruzione anche le parole di un'amica di Fedez.

Fedez non va da Cattelan. La reazione del conduttore e quel dettaglio su Chiara Ferragni...

A catalizzare l'apprensione dei suoi sostenitori è stata, nelle ultime settimane, soprattutto la decisione del rapper di cambiare nettamente il comportamento. Almeno stando a quanto il diretto interessato è solito condividere, oltre ad aver cambiato abitudini il cantante ha anche cambiato il giro di amici. In più, da quando è stato reso noto che con Ferragni è ai ferri corti, Fedez è finito al centro di guai giudiziari. "Ogni anno e mezzo lui cambia amici perché litiga con tutti", ha riferito il settimanale Gente, che ha intervistato una sua ex amica. "Si è lasciato con la moglie e sta facendo ca**ate. Non ha pensato alle conseguenze? Ho un'unica spiegazione: non sta bene, ma per davvero", ha aggiunto.