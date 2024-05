Daniele Bossari, "all'altezza della gola...": ecco come ha scoperto la malattia

Alice Antico 19 maggio 2024 a

Durante l'ultima puntata di Verissimo, Daniele Bossari, ospite nello studio della Toffanin, ha presentato il suo libro "Cristallo", uscito di recente, che parla del suo rapporto con i cristalli e del fatto che questi siano stati protagonisti non solo della vita di Daniele ma anche e soprattutto della malattia che lo ha colpito alcuni anni fa. Grazie a un cristallo, infatti, Bossari sarebbe venuto a conoscenza del suo tumore, come ha spiegato nell’intervista. "Durante alcune sessioni di meditazioni che pratico quotidianamente con i cristalli, mi sono accorto che all'altezza della gola sentivo una tensione che non capivo. Giorno dopo giorno provavo a passare il cristallo, ma c'era sempre qualcosa che non tornava e questo fastidio alla gola non passava proprio. Non mi sono allarmato inizialmente perché non avevo nessun sintomo", ha rivelato. “Trascorse delle settimane, ho iniziato poi ad avere paura, una paura che in poco si è trasformata in un gonfiore all'altezza della gola”. E poi, il racconto della diagnosi: “dopo le analisi è arrivata la notizia: un tumore in quella esatta altezza della gola".

“Come è possibile che un cristallo mi abbia permesso di svelare qualcosa che solo dopo la scienza è riuscita a dimostrare?” Si è rivolto allora l’ospite alla Toffanin, in modo riflessivo. Proprio in riferimento a questo interrogativo, Daniele Bossari ha deciso di approfondire lo studio dei cristalli, sui quali ha scritto appunto il suo libro.

Parlando del libro, Silvia Toffanin ha chiesto al conduttore della dedica a suo padre, morto nel luglio 2023. "Gli ho fatto una dedica pensando al sorriso. Lui è presente, io dialogo con lui, immagino possa darmi consigli come faceva prima, mi rasserenava, io immagino che sorrida", ha spiegato Daniele. E poi, la parte finale dell’intervista, la più leggera e sognante, focalizzata sul rapporto d’amore che lega da anni Daniele Bossari e Filippa Lagerback. "Filippa è il mio diamante, la pietra più dura che c'è. Non so come fa, ma resiste a tutto", ha dichiarato il conduttore.