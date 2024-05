Fedez, salta l'intervista da Cattelan: "Motivi di salute". Che succede

18 maggio 2024 a

a

a

Due parole segnano il cambio di rotta: Fedez non parteciperà alla prima puntata del nuovo programma di Alessandro Cattelan per "motivi di salute". "Come concordato con l'ufficio stampa dell'artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d'esordio di 'Da vicino nessuno è normale', il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2". Lo rende noto la Rai in un comunicato. Un dietrofront dopo la smentita della stessa Rai che aveva negato le indiscrezioni che vedevano l'annullamento della prevista intervista al rapper dopo l'inchiesta per rissa legata al pestaggio del persona trainer Cristiano Iovino. Il servizio pubblico aveva parlato di "ennesima fake news". Oggi il nuovo colpo di sena con i "motivi di salute".

Fedez la sera del 21 aprile era in discoteca, al The Club di Milano, dove era scoppiata una rissa che ha coinvolto il suo gruppo e quello di Iovino. Più tardi il persona trainer era stato aggredito da alcuni uomini scesi da un minivan.