Chico Forti, Andrea Bocelli festeggia il rientro in Italia: la speranza che diventa realtà

Giuseppe China 18 maggio 2024

Il maestro Andrea Bocelli è una tra le persone che più è stata vicino a Chico Forti, durante il lungo periodo di prigionia negli Stati Uniti. Solo pochi mesi fa il tenore aveva avuto un dialogo con il governatore italo-americano della Florida Ron DeSantis. Un impegno condiviso con sua moglie Veronica che avrebbe affrontato il tema direttamente con il presidente Joe Biden. «L’ultima volta che lo abbiamo incontrato è stato lo scorso 8 febbraio, quando siamo stati a trovarlo in carcere, a Miami, in occasione del suo sessantacinquesimo compleanno. Oggi - rivela a Il Tempo Bocelli - festeggiamo il suo rientro: non più una speranza ma una certezza».