Chico Forti, Meloni lo accoglie a Pratica di Mare: “Fiera del lavoro del governo”. La foto

18 maggio 2024 a

Chico Forti è di nuovo in Italia. L'imprenditore trentino, da tempo detenuto in Florida, è atterrato questa mattina con volo dell’Aeronautica Militare all’aeroporto militare di Pratica di Mare, dove ha incontrato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che lo scorso marzo in occasione della sua missione negli Stati Uniti aveva ottenuto il consenso al trasferimento del connazionale, ai sensi della Convenzione di Strasburgo. La leader di Fratelli d'Italia ha salutato personalmente il 65enne, detenuto da 24 anni negli Stati Uniti d'America dopo una condanna all'ergastolo. "Chico Forti è tornato in Italia. Fiera del lavoro del Governo italiano. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione", il messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook dalla premier, che ha allegato una foto che la ritrae sorridente con Forti al post.