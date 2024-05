Chico Forti, dalla pagina ufficiale il ringraziamento ad Andrea Di Giuseppe: “Impegno immenso”

18 maggio 2024 a

a

a

Chico Forti è rientrato in Italia. Dalla pagina ufficiale di Facebook, nata con lo scopo di far conoscere la storia dell’imprenditore trentino detenuto per 24 anni negli Usa, è arrivato un ringraziamento particolare per il ritorno in patria. A prendersi gli elogi dell’account è Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d’Italia eletto nella circoscrizione del Nord-America: “Un sentito ringraziamento ad Andrea Di Giuseppe per aver aiutato #chicoforti a rientrare in madrepatria. Il suo impegno è stato immenso e inestimabile. Grazie per aver preso a cuore la causa del nostro connazionale”.

Dall'ergastolo al ritorno in Italia: chi è Chico Forti e per cosa era stato condannato

Lo stesso Di Giuseppe ha voluto dedicare un commento sui social alla questione, pubblicando una sua foto in compagnia di Forti: “Chico Forti è finalmente rientrato in Italia. Grazie a un lavoro certosino con Palazzo Chigi è stato possibile ridurre i tempi di trasferimento. In un momento così delicato, abbiamo dovuto rinviare l’annuncio del suo ritorno in Italia e muoverci in modalità silenziosa. C’era il rischio di irrigidire e indispettire all’ultimo secondo le autorità statunitensi, una situazione che avrebbe potuto bloccare il transfer, distruggendo il sogno di tornare a casa del nostro connazionale. Questo governo, in prima persona Giorgia Meloni, ha mantenuto quanto promesso, a differenza di chi, per farsi pubblicità, ha giocato sulla pelle di una persona detenuta da un quarto di secolo. Si lavora in silenzio fino a risultato ottenuto”.