Dritto e Rovescio, Capezzone inchioda la sinistra: “Donne? Loro i veri razzisti”

Segregate e senza libertà, così l’Islam vede le donne? Il tema è affrontato nel corso della puntata del 16 maggio di Dritto e Rovescio, talk show di Rete4 con Paolo Del Debbio alla conduzione, in compagnia di Daniele Capezzone. Il direttore editoriale di Libero si scaglia contro la sinistra, che fa la paladina dei diritti delle donne a targhe alterne: “La scorsa settimana ho usato una parola dura per la sinistra italiana, schizofrenia, quando uno è diviso, è scisso. Stasera ne userò una più grave. Se tu in Italia sui temi delle donne sei giustamente iper-sensibile, sui temi del consenso, guai se viene fatta una carezza senza consenso, dopo di che ti giri e sulle donne islamiche non dici nulla sul fatto che possono essere trattate come oggetti, oggetti da coprire, perché sono impuri, da non toccare se hanno le mestruazioni, perché in quel caso l’oggetto è impuro. Altrimenti se ne può disporre”.

“Dico alla sinistra italiana e agli intellettuali che - incalza Capezzone - se fanno così, cioè in Italia uno standard e sulle donne islamiche un altro, c’è solo una parola per definirvi. Non è schizofrenici, è razzisti. Non ritenete che per quelle donne si possa fare di tutto”.