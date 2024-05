È sempre Cartabianca, Nuzzi inchioda Boldrini sul velo: "Vada in banca con la kefiah"

15 maggio 2024 a

L’ Aula della Camera ha approvato la proposta di legge che modifica l’articolo 71 del codice del Terzo settore riguardante la compatibilità urbanistica dell’uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. In discussione è stata messa la possibilità di una restrizione sulle sedi delle associazioni di promozione sociale utilizzate come luoghi di culto, compresa la trasformazione in moschee. È stato questo uno degli argomenti che Bianca Berlinguer ha lanciato sul tavolo del dibattito. Ma al centro della discussione ci è finito anche l'uso, da parte di alcune donne musulmane, del velo integrale in Occidente e, quindi, l'allarme sicurezza. A prendere la parola è stato Gianluigi Nuzzi: "È un problema importante. Il problema è che il reclutamento di elementi radicali, la radicalizzazione del contrasto all'Occidente, passa attraverso i luoghi di aggregazione e di disperazione".

Niente più moschee nelle sedi delle onlus. Bloccato il “trucco” usato dagli imam

"Chi fa attività preventiva, la nostra intelligence o il ministero dell'Interno e le sue varie articolazioni, ha evidenze di come ci siano stati in passato dei focolai di reclutamento all'interno di questi centri culturali. Dall'altra parte, anche nelle carceri ma è più facile controllare questo fenomeno", ha continuato il giornalista, prendendo così di petto il rischio del risveglio dei cosiddetti lupi solitari e del ritorno dell'incubo terrorismo. "Il problema è la bonifica di questo sommerso. C'è chi vuole chiudere tutto, ma poi c'è una reazione e i rimbalzi sociali possono essere pericolosi", ha detto. Quindi Berlinguer ha spostato il focus del colloquio sul velo e sulla sottomissione delle donne. "Esiste la questione sicurezza. Entri in banca con la kefiah palestinese e veda che succede. Non la fanno neanche entrare, abbia pazienza. In Italia non si può andare in giro con il volto coperto. C'è sicuramente il diritto a esprimere la propria religione e il proprio credo ma c'è anche il diritto alla sicurezza. Non lascio perdere niente", ha poi aggiunto il giornalista rispondendo alla deputata del Pd Laura Boldrini che sosteneva il contrario.