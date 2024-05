PiazzaPulita, Selvaggia Lucarelli abbatte gli idoli della sinistra: l'errore su Fedez e Chiara Ferragni

Gabriele Imperiale 17 maggio 2024 a

a

a

Parola d’ordine: ambiguità. Selvaggia Lucarelli attacca la coppia che ha sempre rappresentato “il capitalismo più volgare, più sfrenato”. Di chi parla? Dei Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez, protagonisti tra l’altro del suo ultimo libro. E che il rapporto tra l’ex coppia social più potente d’Italia e Lucarelli sia sempre stato pessimo non è una novità, ma stavolta la giornalista ci va giù pesante. Ospite di Corrado Formigli e del suo PiazzaPulita su La 7, Lucarelli torna ancora sul Pandoro Gate e commenta, al veleno, le vicende – nelle aule dei tribunali e fuori – della coppia. “Chi comprava quel pandoro era convinto di fare beneficenza: era convinto che comprando quel pandoro l'entità della donazione finale all'ospedale Regina Margherita sarebbe aumentata – esordisce la giornalista –. Non escludo chiaramente che molti hanno abbiano comprato il pandoro, anche perché era rosa, c'era lo stencil”. Dopo questa premessa, la cronista rileva le incongruenze della coppia: “Questa ambiguità di fondo, appare in tantissime operazioni benefiche sia di chiara Ferragni che di Fedez – dice Lucarelli che poi domanda retoricamente – ma è davvero così difficile spiegare qual è la destinazione di una donazione e in che modo si dona?”.

"Ero incinta e...": nel libro di Lucarelli la testimonianza dell'ex dipendente di Ferragni

Giornalista che si rivolge direttamente al conduttore: “Corrado, non è che si tratta di spiegare la fissione nucleare, cioè devi dire questo: il pandoro costa 8€, 2€ andranno in beneficenza. Come è possibile che la loro comunicazione fosse sempre così fumosa? – altra domanda retorica a cui Lucarelli si dà da sola una risposta – Perché l'operazione era fumosa e quindi gettavano fumo negli occhi dei consumatori. E poi alla fine chi ci guadagnava di più era Chiara Ferragni o Fedez”.

"Tendenza a reiterare il reato...", la bordata di Caprarica a Fedez

Lo scontro senza contraddittorio è solo al primo round. Lucarelli, infatti, non ha ancora finito le sue precisazioni e il suo intervento successivo è ancora più al veleno, e non colpisce solo i Ferragnez. “Loro sono stati attaccati soprattutto dopo il Pandoro gate, in modo particolare Chiara Ferragni che è stata attaccata pesantemente da Giorgia Meloni, chiaramente per ragioni politiche – spiega la giornalista –. Ma nella sostanza Giorgia Meloni sul pandoro aveva ragione, c'è niente da fare”. Dall’altro lato: “Sono stati difesi per ragioni altrettante politiche dalla sinistra. Ma di fatto sul pandoro la sinistra aveva torto, nel senso che erano assolutamente indifendibili – dice perentoria la cronista –, credo che la sinistra abbia sbagliato moltissimo nell’eleggerli alfieri e paladini dei diritti civili”. Infine, un commento che non lascia spazio a dubbi su cosa Lucarelli pensi della coppia: “Hanno sempre rappresentato il capitalismo più volgare, più sfrenato, più avido. Io ho sempre trovato che fossero un corpo estraneo in quel mondo”.