Fedez, "con lei tutte le sere": bomba del paparazzo sul flirt con Ludovica Di Gresy

Anche a Mattino 5 si è parlato di Fedez e di Cristiano Iovino. Il rapper, che è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse per i fatti avvenuti la notte del 21 aprile che hanno visto come vittima il personal trainer dei vip, ha smentito e ha assicurato che non faceva parte del gruppo degli aggressori. Le immagini delle videocamere, però, sembrerebbero confermare il contrario. Pare infatti che il cantante sia stato il primo a scendere dal mezzo che ha trasportato gli assalitori sotto casa di Iovino. "Quello è il suo van. Molto probabilmente si è scatenato tutto per via di una donna", ha detto ai microfoni del programma di informazione il paparazzo intercettato da Federica Panicucci.

"Sembra che ci fosse anche una ragazza bionda", ha ricordato la conduttrice parlando della sera del pestaggio e delle ore in discoteca. "Si tratta di questa ragazza con cui lui si sta vedendo molto spesso", ha subito spiegato il paparazzo riferendosi a Ludovica Di Gresy, la 24enne immortalata al fianco del rapper in un video che in poco tempo ha fatto il giro del web. "È praticamente con lei tutte le sere. Anche l'altra sera erano in un'altra discoteca ed erano in compagnia. Lei è sempre presente", ha aggiunto. "Mi pare che sia stata sentita anche lei dai carabinieri", ha affermato invece Davide Maggio. Il paparazzo ha messo insieme i tasselli della vicenda: "C'è stata una grossa rissa in discoteca. Mi hanno raccontato che si sono spinti. C'è stato qualcosa di grosso anche lì".