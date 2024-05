Fedez-Iovino, "c'è il referto medico": esclusiva di Corona. E tira in ballo Di Gresy

14 maggio 2024 a

Il nome di Fedez è balzato (di nuovo) agli onori di cronaca per una rissa e un pestaggio dal movente ancora oscuro. Poche ore separano i due eventi che si sono verificati in successione, che all’inizio sembravano scollegati ma che le indagini dei carabinieri prima e della squadra mobile poi, hanno ricollegato. Dopo prove e smentite, in serata è stata confermata ufficiosamente la posizione che il rapper avrebbe avuto nella vicenda. Il cantante infatti è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano, per rissa, lesioni e percosse per fatti avvenuti la notte del 21 aprile, che hanno visto come vittima il personal trainer dei vip Cristiano Iovino, picchiato davanti al suo appartamento a Milano. Tutto, secondo le ricostruzioni effettuate dai carabinieri, sarebbe cominciato nella discoteca ’The Club’, dove intorno alle 3 è scoppiata una rissa. Mentre proseguono le indagini, la vicenda si arricchisce di particolari e in rete spuntano nuove indiscrezioni.

Lucarelli a valanga su Fedez: un "errore di comunicazione" lo inchioda

Fabrizio Corona ha rivelato che tra gli indagati c'è anche Ludovica Di Gresy, la ragazza milanese che poco tempo fa è stata immortalata mentre dialogava con Fedez in un locale. Sui social l'ex re dei paparazzi ha smentito quanto il rapper ha affermato per smarcarsi dalle accuse. "Io non c'ero e non c'è un referto medico", ha detto stizzito il cantante a margine di un incontro al Salone del libro. I vigilantes e le immagini delle telecamere, però, hanno reso possibile un'altra ricostruzione dei fatti. Corona ha infatti assicurato che un referto medico esiste. "È falso il fatto che un referto non ci sia. Vi possiamo dire in esclusiva che il referto c’è ed è per questo che adesso lui e la sua nuova fiamma Ludovica Di Gresy sono gli unici due inseriti nel registro degli indagati", ha affermato.