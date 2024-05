Quarta Repubblica, Sallusti sul caso Toti: "Domani compro la Lombardia"

13 maggio 2024 a

a

a

Una corruzione ancora tutta da dimostrare. Ma Giovanni Toti, governatore della Liguria, è ora agli arresti domiciliari per l’inchiesta della Procura di Genova per corruzione, voto di scambio e falso. Se ne parla nel corso della puntata di "Quarta Repubblica" in onda il 13 maggio su Rete4. In collegamento c'è anche Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale.

"Solo piccoli potentati". Europee, l'affondo di Sgarbi: chi attacca

"Se 70mila euro in 3 anni è il prezzo per comprarsi un governatore vi comunico che io, con un piccolissimo sacrificio, posso diventare il padrone di 3 regioni italiane - ha detto Sallusti - Non ho problemi a comprarmi tre regioni italiane. Stiamo parlando di una cosa che non ha né capo né coda proprio perché manca la proporzione tra il volume di affari che Toti ha messo in moto sbloccando strettoie burocratiche e politiche che impedivano alla Liguria di crescere e il corrispettivo peraltro in chiaro. Se uno si vende per 70mila euro capite bene che il problema non è se è corrotto. È soltanto stupido. Toti io lo conosco da vent'anni, è una persona molto pragmatica e ha capito una cosa fondamentale: governare una regione non vuol dire bloccarla ma sbloccarla. Certo che se la sblocchi qualcuno ci guadagnerà ma politicamente ci guadagnano tutti i liguri perché se il porto funziona meglio e i supermercati sono in concorrenza e non in monopolio come succedeva prima con le Coop tutta la Liguria ne guadagna. Poi ne guadagna anche il costruttore? Beato lui ma non mi vendo per 70mila euro. Se fosse vero domani mi compro la Lombardia: centomila euro e mi compro la Lombardia. E a rate".