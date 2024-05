Quarta Repubblica, duello tv tra Vannacci e Zan: “Non rappresenti la normalità”

06 maggio 2024 a

a

a

Confronto diretto tra Roberto Vannacci e Alessandro Zan. Il generale, candidato dalla Lega alle prossime elezioni Europee, si scontra con il deputato del Pd nel corso della puntata del 6 maggio di Quarta Repubblica, il talk show di Rete4 che vede Nicola Porro alla conduzione: “Non sono impaurito ma sottolineo che sono delle minoranze che manifestano che sono molto chiassose ma non rappresentano il senso comune. Non ho mai ritrattato nulla di ciò che ha scritto. Lei Zan che è un omosessuale non rappresenta la normalità per un fatto statistico. Ciò che non è normale non rientra nella norma per un fatto statistico, se io dicessi che gli omosessuali sono eccezionali sarebbe la stessa cosa. Non ci dica che omosessuali si nasce perché non è vero. Le diversità sono il motore dell’universo, le più grandi conquiste sono state date dalle differenze”.

"Come si comporta un soldato", l'attacco durissimo di Paglia a Vannacci

Durante la trasmissione Zan replica così al generale Vannacci: “Il dissenso è una delle risorse che dobbiamo coltivare in democrazia mentre vedo un Vannacci che fa la vittima. Inviterei il generale a difendere le sue opinioni e a non fare marcia indietro. Anche Hitler diceva che gli omosessuali non sono normali. Penso che stia infangando l’onore delle forze armate. Si rende conto degli effetti nefasti che possono provocare le sue parole?”.