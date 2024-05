SkyTg24, Cerno smaschera Schlein: "Dietro la sua candidatura una grande rosicata"

03 maggio 2024 a

a

a

Le elezioni europee si avvicinano e i partiti vanno alle grandi manovre. Tra candidature e simboli si preparano le truppe sul campo in vista del voto di 8 e 9 giugno. Se ne parla anche nel corso della puntata di "Seven" in onda il 3 maggio su SkyTg24. Ospite in studio Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo. Cerno rivela cosa c'è dietro la scelta di Schlein di candidarsi alle prossime elezioni europee.

La profezia di Cerno sulle Europee: “Vannacci prenderà più voti di Schlein”

"La sua scelta nasce da una grande rosicata - ha detto Tommaso Cerno - Aveva voglia di fare come Giorgia Meloni e cioè di mettere anche il suo nome sul simbolo del partito. Voleva rendere esplicito il duello tra la capa della sinistra e la capa della destra. Ma non gliel'hanno fatto fare. E allora si è limitata a candidarsi. Per quanto riguarda Conte, anche lui avrebbe voluto farlo ma poi ci ha ripensato quando si è reso conto che avrebbe preso meno voti di Schlein".