L'Aria che Tira, la profezia di Cerno: “Vannacci prenderà più voti di Schlein”

L’argomento al centro della puntata del 3 maggio de L’Aria che Tira, talk show del mattino di La7 con David Parenzo alla conduzione, sono le elezioni Europee. Vittorio Sgarbi viene interpellato, ma chiede conto di Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, ospite in collegamento: “Ma Cerno non me lo vedo mai? L’ottimo e meraviglioso Cerno”. “È qua”, ribatte Parenzo, con il candidato di Fratelli d’Italia che replica: “Ma non ha mai parlato”. Ed ecco l’ironia del direttore: “Ho detto cose troppo intelligenti per la media della trasmissione, poi non mi hanno più chiesto niente”.

Cerno poi va avanti così: “Se fossi nel Pd smetterei veramente di parlare di Roberto Vannacci, non solo nelle intenzioni, ma nei fatti, perché il rischio che corre il Pd, visto che si lamentano che Luca Zaia non vota il generale Vannacci, che è una cosa normale, ci sono molti che non votano Elly Schlein dentro il Pd, se Vannacci prende più voti della Schlein succede un finimondo. Quindi è meglio che comincino la campagna elettorale per la Schlein. Qui ve l’ho detta, poi ci vediamo il 10 giugno”. “Ecco qui, rimane agli atti la profezia di Cerno”, chiude il dibattito Parenzo prima di mandare la pubblicità.