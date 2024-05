Tagadà, Tovaglieri incastra la sinistra: "Che ci dite di Ilaria Salis?"

03 maggio 2024 a

Roberto Vannacci capolista della Lega alle prossime elezioni europee in programma a giugno. Se ne parla nel corso della puntata di Tagadà in onda il 3 maggio su La7. In collegamento ci sono la leghista Isabella Tovaglieri e il dem Sandro Ruotolo. Il candidato del Pd attacca Vannacci per le sue posizioni su alcuni temi di politica interna. Ma la Tovaglieri ribalta il dibattito e incastra la sinistra inchiodandola sulla scelta di candidare Ilaria Salis.

"Vorrei ribaltare la questione al collega del Pd che ha fatto venti secondi di j'accuse contro Vannacci - attacca la Tovaglieri - Ma vorrei chiedergli se condivide le idee di Ilaria Salis che non è candidata nel Pd ma nbei Verdi che comunque, a livello europeo, sono stati l'asse portante della maggioranza degli ultimi cinque anni al Parlamento europeo. Ilaria Salis è accusata di resistenza a pubblico ufficiale, di occupazione abusiva di edifici e di lancio di bombe carta, oltre ad avere 19 denunce.