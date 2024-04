Dritto e rovescio, tetto agli stranieri in classe. Tovaglieri: "L'arabo al posto dell'italiano"

05 aprile 2024 a

a

a

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un suo intervento sul “Giornale” ha scritto che “il punto di partenza per un ragionamento sull’integrazione e sulle politiche scolastiche che possono promuoverla è il modello di società che si ha in mente: una società che abbia una sua chiara identità valoriale, ben espressa da alcuni principi cardine della Costituzione, fondata cioè su un patriottismo costituzionale e su un forte senso civico, ovvero”. Se ne è discusso a Dritto e rovescio, il programma di politica e di attualità di Rete 4. "Ormai a essere minoritari sono gli italiani. E c'è questo sentimento anti-italiano della sinistra che viene coltivato. Adesso il problema è Salvini...", ha detto Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega.

"Lo dici a casa tua": Del Debbio perde le staffe con l'influencer dei treni

Una frecciata è stata lanciata al deputato di Italia Viva Davide Faraone, presente in studio, e alla sinistra in generale. Tovaglieri ha affermato: "Non ho capito perché non avete ancora proposto di insegnare direttamente l'arabo al posto dell'italiano e risolviamo il problema". "Ma finiscila", ha replicato Faraone. L'europarlamentare, però, ha proseguito: "Hai parlato e sparlato per due ore, posso? È stato citato Salvini, ogni volta che c'è un problema in Italia, è Salvini. Faccio presente che il primo tetto agli stranieri venne messo nel '99, prima ancora del ministro Gelmini, dal governo D'Alema di sinistra col ministro Berlinguer all'Istruzione e tutti zitti, non ci fu questa levata di scudi".