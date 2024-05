Elezioni europee 2024, i candidati e le liste per tutte le circoscrizioni

02 maggio 2024 a

Sono state depositate le liste per le elezioni europee 2024. Si voterà l’8 e il 9 giugno per eleggere i 76 membri del Parlamento europeo che spettano all’Italia su un totale di 720. Ecco i candidati in lista per i partiti nelle circoscrizioni Italia Nord-Orientale, Italia Nord-Occidentale, Italia-Centrale, Italia Insulare (Isole), Italia-Meridionale in attesa dei giudizi pendenti su ricusazioni e controversie (articolo in aggiornamento).

FRATELLI D'ITALIA

Italia Nord – Orientale

GIORGIA MELONI DETTA GIORGIA

SERGIO ANTONIO BERLATO

ALESSIA AMBROSI

ANTONELLA ARGENTI

SILVIA BOLLA

STEFANO CAVEDAGNA DETTO CAVEDANIA

ALESSANDRO CIRIANI

ELENA DONAZZAN

GUGLIELMO GARAGNANI

VALERIA MANTOVAN

MADDALENA MORGANTE

ANNA OLIVETTI

LUCAS PAVANETTO

DANIELE POLATO

PIERGIACOMO SIBIANO DETTO PIGA

Italia Nord – Occidentale

GIORGIA MELONI DETTA GIORGIA

CARLO FIDANZA

VINCENZO AMICH

PATRIZIA BAFFI

STEFANO BALLEARI

FEDERICA BARBERO

MARCO COLOMBO

GIOVANNI CROSETTO

PIETRO FIOCCHI

ELEONORA FRIGERIO

FRANCO GIANCARLO

GIOVANNA GIOLITTI

PAOLO INSELVINI

LARA MAGONI

MARIO MANTOVANI

ELENA NAI

FEDERICA PICCHI

VINCENZO SOFO

ANTONELLA TOSI

MARIATERESA VIVALDINI

Italia Insulare

GIORGIA MELONI DETTA GIORGIA

SALVATORE DEIDDA DETTO SASSO

ELVIRA AMATA

MASSIMILIANO GIAMMUSSO DETTO MASSI DETTO MUSSO

GIUSEPPE MILAZZO

RUGGERO BENEDETTO ITALO RAZZA

GIUSEPPA SAVARINO DETTA GIUSI

ALESSIA SCORPO

Italia – Meridionale

GIORGIA MELONI DETTA GIORGIA

NICOLA BENEDETTO

ERSILIA AMATRUDA

ANTONIO AMBROSIO

MARCO CERRETO

NICOLA D’AMBROSIO DETTO DAMBROSIO

LUCIANA DE FRANCESCO

MARIANGELA DI BIASE

RAFFAELLA DOCIMO

INES FRUNCILLO

ALBERICO GAMBINO

CHIARA MARIA GEMMA

GIOVANNA GRECO

ELENA MARRAZZI

DENIS DOMENICO NESCI

MICHELE PICARO

VITTORIO SGARBI

FRANCESCO VENTOLA

Italia – Centrale

GIORGIA MELONI DETTA GIORGIA

NICOLA PROCACCINI

CARLA CAPPIELLO

FRANCESCO CARDUCCI ARTENISIO DETTO CARDUCCI

DORINA CASADEI

CARLO CICCIOLI

CIVITA DI RUSSO DETTA CIVITA

MARIO PELLEGRINI

ANITA PRIVITERA

MARIA VERONICA ROSSI

ANTONELLA SBERNA

MARCO SQUARTA

FRANCESCO TORSELLI

STEFANO TOZZI

MANUEL VESCOVI

LEGA

Italia Nord-Occidentale

SARDONE SILVIA;

PANZA ALESSANDRO;

BRUZZONE FRANCESCO;

TOVAGLIERI ISABELLA;

GANCIA GIANNA;

CIOCCA ANGELO;

LANCINI OSCAR;

BORDONALI SIMONA;

BORRONI ALESSIA;

BOTTA ERALDO;

COZZI MARCO;

FERMI ALESSANDRO;

GANELLI DINO;

LUCCHINI ELENA;

MALANCHINI GIOVANNI;

PATELLI CRISTINA;

ROSSO LORENZA;

SENTO ASTRID;

SNIDER SILVANA;

VANNACCI ROBERTO.

Italia Centrale

VANNACCI ROBERTO;

CECCARDI SUSANNA;

BORGHI CLAUDIO;

BONFRISCO ANNA CINZIA;

CARLONI MIRCO;

ALESSANDRINI VALERIA;

ABBRUZZESE MARIO;

BORDONI DAVIDE;

CARDINALE FRANCO;

CARTAGINESE LAURA;

DIONISI FRANCESCA;

MENGHI ANNA;

MIELE GIOVANNA;

TACCONI ANTONIO;

TASSELLI MATILDE.

Italia Meridionale

VANNACCI ROBERTO;

LOIZZO SIMONA;

GRANT VALENTINO,

MARTI ROBERTO;

PATRICIELLO ALDO;

BARONE LUIGI;

CUCCHIARELLA LAURA;

FIUME GIOVANNA;

GAGLIARDI SANTO;

GRANDE MARICA;

MAGLIANO RANCESCA;

MANCUSO FILIPPO;

MINUTO ANNA CARMELA;

RESCIGNO CARMELA;

RUSSO ANGELA;

SANTORO DANTE;

SPLENDIDO JOSEPH;

TASSELLI MATILDE.

Italia Nord orientale

BORCHIA PAOLO;

LIZZI ELENA;

BASSO ALESSANDRA;

CONTE ROSANNA;

CISINT ANNA,

BARGI STEFANO;

CONTI ROBERTA;

LAZZARINI ARIANNA;

MANERA ALESSANDRO;

MARTINI MORENA;

OCCHI EMILIANO;

PACCHER ROBERTO;

PIZZOLI ROBERTO;

VANNACCI ROBERTO;

ZANNIER STEFANO.

Italia Isole

TARDINO ANNALISA;

VANNACCI ROBERTO;

BONAFEDE ESTER;

GERMANA' ANTONINO;

LUNESU MICHELINA;

REITANO FRANCESCA;

STANCANELLI RAFFAELE;

TURANO GIROLAMO

FORZA ITALIA

Italia Nord-Occidentale

ANTONIO TAJANI

LETIZIA MORATTI

PAOLO DAMILANO

MASSIMILIANO SALINI

STEFANIA ZAMBELLI

ANDREA COSTA

ROBERTO COTA

LAURA D'INCALCI

FIRIAL CHERIMA FTEITA

GUSTAVO GILI

LUIGI GRILLO

CLARA MARTA

LAURA MENARDI

DINA NOBILI

MATTEO PASSONI

SILVIA PIANI

CLAUDIA PORCHIETTO

MARCO REGUZZONI

BEATRICE RIZZI

GIUSEPPE ROMEO

Italia Nord-Orientale

ANTONIO TAJANI

SANDRA SAVINO

FLAVIO TOSI

MATTEO GAZZINI

ROSARIA TASSINARI

CRISTINA ANDRETTA

GIAMPIERO AVRUSCIO

ANTONIO CENINI

FRANCESCO COPPI

ARIANNA CORROPPOLI

ISABELLA DOTTO

BRUNO MOLEA

DEBORAH ONISTO

ANTONIO PLATIS

ALESSANDRA SERVIDORI

Italia Centro

ANTONIO TAJANI

FRANCESCA PEPPUCCI

SALVATORE DE MEO

ALESSANDRA MUSSOLINI

GIORGIO SILLI

MARCO BALDASSARRI

ROSSELLA CHIUSAROLI

GRAZIELLA CIRIACI

VALENTINA CORSETTI

MARIA CHIARA FAZIO

JACOPO FERRI

ALESSANDRO GHINELLI

LORENZO GRASSINI

TIZIANA PEPE

RENATA POLVERINI

Italia Meridionale

ANTONIO TAJANI

ISABELLA ADINOLFI

FULVIO MARTUSCIELLO

ALESSANDRA MUSSOLINI

LUCIA VUOLO

GIUSEPPINA PRINCI

PAOLO SOCCORSO DELL'ERBA

ANTONELLA BALLONE

ANGELO D'AGOSTINO

LAURA DE MOLA

RAFFAELE DE ROSA

ELISEO IANNINI

SONIA PALMERI

BARBARA RICCI

RICCARDO ROSA

ALESSANDRO SACCHI

FRANCESCA SALATIELLO

MARCELLO VERNOLA

Italia Isole

CATERINA CHINNICI

MICHELE COSSA

MADDALENA CALIA

MASSIMO DELL'UTRI

MARCO FALCONE

BERNARDETTE GRASSO

MARGHERITA LA ROCCA RUVOLO

EDMONDO TAMAJO

PARTITO DEMOCRATICO

Italia Nord Ovest

CECILIA STRADA

BRANDO BENIFEI

IRENE TINAGLI

ALESSANDRO ZAN

ANTONELLA PARIGI

GIORGIO GORI

ELEONORA EVI

PIERFRANCESCO MARAN

PATRIZIA TOIA

DAVIDE MATTIELLO

ELENA ACCOSSATO

EMANUELE FIANO

MONICA ROMANO

FULVIO CENTOZ

LUCIA ARTUSI

FABIO PIZZUL

DONATELLA ALFONSO

LUCA JAHIER

PAOLA GIUDICEANDREA

FABIO BOTTERO

Italia Nord Est

STEFANO BONACCINI

ANNALISA CORRADO

IVAN PEDRETTI

ELISABETTA GUALMINI

ALESSANDRO ZAN

ALESSANDRA MORETTI

SARA VITO

SARA FERRARI

ANTONIO MUMOLO

GIUDITTA PINI

MARCELLO SALTARELLI

SILVIA PANINI

LORENZO GENNARI

PAOLA GAZZOLO

ANDREA ZANONI

Italia Centro

ELLY SCHLEIN

NICOLA ZINGARETTI

CAMILLA LAURETI

MARCO TARQUINIO

BEATRICE COVASSI

DARIO NARDELLA

DANIELA RONDINELLI

MATTEO RICCI

ELENA IMPROTA

HUMBERTO INSOLERA

ALESSIA MORANI

MARCO PACCIOTTI

TERESA BARTOLI

ANTONIO MAZZEO

MICHELE FRANCHI

Italia Meridionale

LUCIA ANNUNZIATA

ANTONIO DECARO

PINA PICIERNO

SANDRO RUOTOLO

JASMINE CRISTALLO

FRANCESCO FORTE

MANOLA DI PASQUALE

LUIGI TASSONE

SHADY ALIZADEH

FRANCESO TODISCO

GIUSEPPINA PATERNA

NICOLA CAMPANILE

ANNAMARIA BECCI

MASSIMO SCHIAVONE

GEORGIA TRAMACERE

RAFFAELE TOPO

CARMELA SAULINO

GIANMARIO SPADA

Italia Isole

ELLY SCHLEIN

ANTONIO NICITA

LIDIA TILOTTA

PIETRO BARTOLO

ANGELA QUAQUERO

GIUSEPPE LUPO

MARIA FLAVIA TIMBRO

GIUSEPPE BELVISI

MOVIMENTO 5 STELLE

ITALIA NORD-OCCIDENTALE

DANZÌ MARIA ANGELA

PEDULLÀ GAETANO

PEPE ANTONELLA

SACCO SEAN

LANFRANCHI ESTER LUISA

ALLARIO GIORGIA

GOBBO DANIELA

VERNI SIMONE

MAZZOLA PAOLA

CALOGERO ELENA

PARINI ISABELLA

ROMANO FABIO

SALA CAROLINA

COLOMBO LUCA

ALEOTTI FABIO

STURARO MARIANGELA

NUNGA LODI DENIS

VOLPE CLAUDIO

BOUDARD JEAN FRANÇOIS CAMILLE

BERTOLAMI FABRIZIO

ITALIA NORD-ORIENTALE

PIGNEDOLI SABRINA

BIGGERI UGO

PLUDA MARTINA

MORSIANI CINZIA

GORI PAOLA

FERRI MARIA ANGELA

ZATTINI GIACOMO

BERNINI PAOLO

MALAK MOHAMAD KAMEL

BRAGHETTA STEFANIA

BOLOGNESI RADA

PANZA FULVIA

NICOLINI DIEGO

BARDIN ANDREA

ANTIDORMI CESIDIO

ITALIA CENTRALE

MORACE CAROLINA

TAMBURRANO DARIO

FERRARA GIANLUCA

BASILE GIOVANNA

ESPOSITO GIUSY

FAZIO VALENTINA

LAURETTI FEDERICA

PACETTI GIULIANO

VOLPI STEFANIA

ROMAGNOLI SERGIO

EMILIOZZI MIRELLA

POCOCACIO VALENTINA

CECCATO EMANUELE

ALLOATTI LUCA

CECERE STEFANO

ITALIA MERIDIONALE

TRIDICO PASQUALE

PALMISANO VALENTINA

FURORE MARIO

SIBILIO MAURIZIO

SARNO MAURA

DELLA VALLE DANILO

DE VITA LAURA

CORNELI VALENTINA

SILVESTRI GAIA

STELLA FABIO

MANCINO LELIO

BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO

RUGGIERO FRANCESCA ANNA

GAUDIANO FELICIA

COPPOLA ANNUNZIATA

LABARILE MARIA ANNA

DI PALMA RICCARDO

INCAMPO VINCENZO

ITALIA INSULARE

ANTOCI GIUSEPPE

PILO CINZIA

CINQUE PATRIZIO

DI PRIMA ANTONELLA

FARRUGGIA VIRGINIA

PORCU MATTEO

RANDAZZO ANTONINO

MONTAUDO MATILDE

AZIONE - SIAMO EUROPEI

Italia Nord Est

CARLO CALENDA,

ELENA BONETTI,

FEDERICO PIZZAROTTI,

LARA BISIN,

MARIO RAFFAELLI,

STEFANIA CARGIOLI,

GIOVANNI POGGIALI,

SILVIA FATTORE,

CARLO PASQUALETTO,

VALERIANA MARIA MASPERI,

RICCARDO MORTANDELLO,

GIUDITTA RIGHETTI,

PAUL KÖLLENSPERGER DETTO “PAUL”,

FEDERICA SABBATI,

UMBERTO COSTANTINI



Italia Nord Ovest

ELENA BONETTI,

GIUSEPPE ZOLLINO,

MARIAPIA ABBRACCHIO DETTA “MAPY”,

ALESSANDRO TOMMASI DETTO “SANDRO”,

CATERINA AVANZA DETTA “CATERINA”,

DETTA “CATE”,

CUNO JAKOB TARFUSSER DETTO “CUNO”,

DANIELA DI COSMO,

DANIELE NAHUM,

SIMONETTA FIACCADORI,

LEONARDO LOTTO,

ANTONELLA GIRARDI,

FEDERICO GIACOBBE,

CRISTINA LODI,

RICCARDO DE GIORGI,

MARINA LOMBARDI,

SALVATORE CARRARA,

LAURA MARCHINI,

GIOVANNI BAROSINI,

FEDERICA VALCAUDA,

CARLO CALENDA



Italia Centro

CARLO CALENDA,

ELENA BONETTI,

ALESSIO D’AMATO DETTO “DAMATO”,

CRISTINA BIBOLOTTI,

VINCENZO CAMPORINI,

NATALIYA KUDRYK,

GERMANO CRAIA,

BARBARA MASINI,

MASSIMO SERI,

DEBORA PACIFICI,

LUCIANO SPIGLIANTINI,

ROSSELLA PERA,

UMBERTO TRENTA,

GABRIELLA GA YENG ZANZANAINI,

LUCA PIETRO UNGARO



Isole

CARLO CALENDA,

SONIA ALFANO,

GIANFRANCO DAMIANI,

MARTINA BENONI,

GIANNI PALAZZOLO DETTO “GIANGIACOMO”,

ROSANNA COCOMERO,

NICOLA TRUDU,

ELENA BONETTI.



Italia Meridionale

CARLO CALENDA,

ELENA BONETTI,

MARCELLO PITTELLA,

RAMONA CALAFIORE,

LUIGI CASCIELLO,

CARMELA CRACA,

FRANCESCO DE NISI,

LIBERA D’AMELIO,

GIUSEPPE FERRANDINO,

PAOLA FANFARILLO MANGANIELLO,

DARIO GALANTINO,

DANILA IACOVELLI,

VALERIO POTI,

LUCIA IODICE,

STEFANIA POSTORIVO,

GIUSEPPE SOMMESE,

BARBARA PREZIOSI

STATI UNITI D'EUROPA

Italia Nordovest

EMMA BONINO

GIANFRANCO LIBRANDI

RAFFAELLA PAITA DETTA LELLA

MARCO TARADASH

PAOLO GIOVANNI MICHELI

ALESSANDRO CECCHI PAONE

PATRIZIA DE GRAZIA

ENRICA CATTANEO

NADIA GALLO

MARIA MIKAELYAN

VITTORIO BARAZZOTTO

MATTEO DI MAIO

FEDERICO ROSSI

SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA VIOLA

LUCA PEREGO

DAVIDE FALTERI

DARIA DE LUCA

ALESSANDRA FRANZI

ANTONELLA SOLDO

MATTEO RENZI

Italia Nordest

GRAHAM ROBERT WATSON

ANTONELLA SOLDO

GIULIA PIGONI

DAVIDE BENDINELLI

GABRIELLA CHIELLINO

MUHAREM SALJIHU DETTO MARCO

MARIA LAURA MORETTI

GIORGIO PASETTO

FRANCESCO BRAGAGNI

MARINA SORINA

LUIGI GIORDANI

FABIO VALCANOVER

AURORA PEZZUTO

NICOLA CESARI

KATERINA SHMORHAV DETTA KATYA

Italia Centro

GIANDOMENICO CAIAZZA

EMMA BONINO

MARIETTA TIDEI

ERIC MAURITIN JOZSEF

EMANUELA PISTOIA

ROSA DI GIORGI

OLGA SURINOVA

GERARDO STEFANELLI

GIANLUCA MISURACA

SILVIA BERTOLUCCI

MANUELA ALBERTELLA

GIUSEPPINA BONAVIRI

FRANCESCO CAPPELLETTI

TIZIANO BUSCA

MATTEO RENZI

Italia Sud

VINCENZO MARAIO DETTO ENZO

MANUELA ZAMBRANO

NICOLA CAPUTO

ALESSANDRINA LONARDO MASTELLA

TERESA BELLANOVA

CATERINA MIRAGLIA

ALFONSO MARIA GALLO

EMANUELA PISTOIA

MASSIMILIANO STELLATO

STEFANO MASCARO

ADRIANO PASCULLI DE ANGELIS

GIOVANNA CATACCHIO

GIUSEPPE VARACALLI

FILOMENA GRECO

ANTONIO RUBINO

ELENORA STOMEO DETTA CLAUDIA

ANNUNZIATA PAESE

MATTEO RENZI

Italia Isole

RITA BERNARDINI

FRANCESCO CONCETTO CALANNA

FABRIZIO MICARI

VALENTINA FALLETTA

PIETRINA PUTZOLU

LUCA BALLATORE

CAROLA POLITI

MATTEO RENZI

ALLEANZA VERDI-SINISTRA

Circoscrizione Nordovest

Ilaria SALIS

Ignazio Roberto Maria MARINO

Massimiliano SMERIGLIO

Benedetta SCUDERI

Domenico LUCANO detto Mimmo

Giovanni MORI

Arianna BETTIN

Mario SALOMONE

Andrea John DEJANAZ

Stefano APUZZO

Andrea CEGNA

Daniele CICALA

Simona COSSO

Angela FEDI

Erica INNISI

Simona MERISI

Chiara MINELLI

Suad OMAR SHEIKH ESAHAQ detta Su

Jessica TODARO detta Jessica Todaro Bellinati

Giorgio VACCHIANO

Circoscrizione Nordest

Cristina GUARDA

Domenico LUCANO detto Mimmo

Brigitte FOPPA

Nicola DALL’OLIO

Jessica Veronica CUGINI

Alessandro FRANCESCHINI

Francesca CAPRINI

Stefano DALL’AGATA

Alessandra FILIPPI

Giulia GIORGI

Alessandra MION

Emanuel OIAN

Jessica TODARO detta Jessica TODARO BELLINATI

Paolo TRANDE

Francesco GONELLA

Circoscrizione Centro

Ignazio Roberto Maria MARINO

Marilena GRASSADONIA

Massimiliano SMERIGLIO

Luca BOCCOLI

Francesca ARCA

Cecilia BASSI

Paola BERNASCONI

Luciano CONTE detto Lucio

Lucrezia IURLARO

Antonio NATALI

Christian RAIMO

Agnese SANTARELLI

Sabrina SANTELLI

Pierluigi VOSSI

Sergio ULGIATI

Circoscrizione Sud

Domenico LUCANO detto Mimmo

Rosa D’AMATO

Francesco Emilio BORRELLI

Anna Grazia MARASCHIO

Souzan FATAYER detta Susan

Fabio ARMANO

Fedele CANNEROZZI

Natale CUCCURESE

Maria Pia FUNARO

Giovanni GERMANO

Francesca IMPERATORE

Alessandra MARIANO

Anna ORABONA

Giulia PERSICO

Gerardo PONTECORVO

Valeria SPINELLI

Rosario TERNULLO

Sergio ULGIATI

Circoscrizione Isole

Leoluca ORLANDO

Ilaria SALIS

Domenico LUCANO detto Mimmo

Cinzia DATO

Emanuele BARBARA

Giuliana FIERTLER detta FIRTLER

Francesco MUSCAU

Stefania PAGLIAZZO

LIBERTA'

Italia Meridionale

CATENO DE LUCA

LAURA CASTELLI

FRANCESCO AMODEO

PIERA AIELLO

DONATO AMORUSO

SERGIO DE CAPRIO DETTO CAPITANO ULTIMO

MARIA GIUSEPPA DE DONATO DETTA PINA

KATIA DI LELLA

NICOLA DI MATTEO

ANNARITA FORESTA

NICOLA GIAMPAOLO

VERONICA GIANNONE

TEOFILO MIGLIACCIO DETTO TEO

PAOLA PICCONE

ENRICO RIZZI

DINO ROSSI

MARIA SBANO

SEVERINA SENA