Elezioni europee 2024, i candidati e le liste per tutte le circoscrizioni
Sono state depositate le liste per le elezioni europee 2024. Si voterà l’8 e il 9 giugno per eleggere i 76 membri del Parlamento europeo che spettano all’Italia su un totale di 720. Ecco i candidati in lista per i partiti nelle circoscrizioni Italia Nord-Orientale, Italia Nord-Occidentale, Italia-Centrale, Italia Insulare (Isole), Italia-Meridionale in attesa dei giudizi pendenti su ricusazioni e controversie (articolo in aggiornamento).
FRATELLI D'ITALIA
Italia Nord – Orientale
GIORGIA MELONI DETTA GIORGIA
SERGIO ANTONIO BERLATO
ALESSIA AMBROSI
ANTONELLA ARGENTI
SILVIA BOLLA
STEFANO CAVEDAGNA DETTO CAVEDANIA
ALESSANDRO CIRIANI
ELENA DONAZZAN
GUGLIELMO GARAGNANI
VALERIA MANTOVAN
MADDALENA MORGANTE
ANNA OLIVETTI
LUCAS PAVANETTO
DANIELE POLATO
PIERGIACOMO SIBIANO DETTO PIGA
Italia Nord – Occidentale
GIORGIA MELONI DETTA GIORGIA
CARLO FIDANZA
VINCENZO AMICH
PATRIZIA BAFFI
STEFANO BALLEARI
FEDERICA BARBERO
MARCO COLOMBO
GIOVANNI CROSETTO
PIETRO FIOCCHI
ELEONORA FRIGERIO
FRANCO GIANCARLO
GIOVANNA GIOLITTI
PAOLO INSELVINI
LARA MAGONI
MARIO MANTOVANI
ELENA NAI
FEDERICA PICCHI
VINCENZO SOFO
ANTONELLA TOSI
MARIATERESA VIVALDINI
Italia Insulare
GIORGIA MELONI DETTA GIORGIA
SALVATORE DEIDDA DETTO SASSO
ELVIRA AMATA
MASSIMILIANO GIAMMUSSO DETTO MASSI DETTO MUSSO
GIUSEPPE MILAZZO
RUGGERO BENEDETTO ITALO RAZZA
GIUSEPPA SAVARINO DETTA GIUSI
ALESSIA SCORPO
Italia – Meridionale
GIORGIA MELONI DETTA GIORGIA
NICOLA BENEDETTO
ERSILIA AMATRUDA
ANTONIO AMBROSIO
MARCO CERRETO
NICOLA D’AMBROSIO DETTO DAMBROSIO
LUCIANA DE FRANCESCO
MARIANGELA DI BIASE
RAFFAELLA DOCIMO
INES FRUNCILLO
ALBERICO GAMBINO
CHIARA MARIA GEMMA
GIOVANNA GRECO
ELENA MARRAZZI
DENIS DOMENICO NESCI
MICHELE PICARO
VITTORIO SGARBI
FRANCESCO VENTOLA
Italia – Centrale
GIORGIA MELONI DETTA GIORGIA
NICOLA PROCACCINI
CARLA CAPPIELLO
FRANCESCO CARDUCCI ARTENISIO DETTO CARDUCCI
DORINA CASADEI
CARLO CICCIOLI
CIVITA DI RUSSO DETTA CIVITA
MARIO PELLEGRINI
ANITA PRIVITERA
MARIA VERONICA ROSSI
ANTONELLA SBERNA
MARCO SQUARTA
FRANCESCO TORSELLI
STEFANO TOZZI
MANUEL VESCOVI
LEGA
Italia Nord-Occidentale
SARDONE SILVIA;
PANZA ALESSANDRO;
BRUZZONE FRANCESCO;
TOVAGLIERI ISABELLA;
GANCIA GIANNA;
CIOCCA ANGELO;
LANCINI OSCAR;
BORDONALI SIMONA;
BORRONI ALESSIA;
BOTTA ERALDO;
COZZI MARCO;
FERMI ALESSANDRO;
GANELLI DINO;
LUCCHINI ELENA;
MALANCHINI GIOVANNI;
PATELLI CRISTINA;
ROSSO LORENZA;
SENTO ASTRID;
SNIDER SILVANA;
VANNACCI ROBERTO.
Italia Centrale
VANNACCI ROBERTO;
CECCARDI SUSANNA;
BORGHI CLAUDIO;
BONFRISCO ANNA CINZIA;
CARLONI MIRCO;
ALESSANDRINI VALERIA;
ABBRUZZESE MARIO;
BORDONI DAVIDE;
CARDINALE FRANCO;
CARTAGINESE LAURA;
DIONISI FRANCESCA;
MENGHI ANNA;
MIELE GIOVANNA;
TACCONI ANTONIO;
TASSELLI MATILDE.
Italia Meridionale
VANNACCI ROBERTO;
LOIZZO SIMONA;
GRANT VALENTINO,
MARTI ROBERTO;
PATRICIELLO ALDO;
BARONE LUIGI;
CUCCHIARELLA LAURA;
FIUME GIOVANNA;
GAGLIARDI SANTO;
GRANDE MARICA;
MAGLIANO RANCESCA;
MANCUSO FILIPPO;
MINUTO ANNA CARMELA;
RESCIGNO CARMELA;
RUSSO ANGELA;
SANTORO DANTE;
SPLENDIDO JOSEPH;
TASSELLI MATILDE.
Italia Nord orientale
BORCHIA PAOLO;
LIZZI ELENA;
BASSO ALESSANDRA;
CONTE ROSANNA;
CISINT ANNA,
BARGI STEFANO;
CONTI ROBERTA;
LAZZARINI ARIANNA;
MANERA ALESSANDRO;
MARTINI MORENA;
OCCHI EMILIANO;
PACCHER ROBERTO;
PIZZOLI ROBERTO;
VANNACCI ROBERTO;
ZANNIER STEFANO.
Italia Isole
TARDINO ANNALISA;
VANNACCI ROBERTO;
BONAFEDE ESTER;
GERMANA' ANTONINO;
LUNESU MICHELINA;
REITANO FRANCESCA;
STANCANELLI RAFFAELE;
TURANO GIROLAMO
FORZA ITALIA
Italia Nord-Occidentale
ANTONIO TAJANI
LETIZIA MORATTI
PAOLO DAMILANO
MASSIMILIANO SALINI
STEFANIA ZAMBELLI
ANDREA COSTA
ROBERTO COTA
LAURA D'INCALCI
FIRIAL CHERIMA FTEITA
GUSTAVO GILI
LUIGI GRILLO
CLARA MARTA
LAURA MENARDI
DINA NOBILI
MATTEO PASSONI
SILVIA PIANI
CLAUDIA PORCHIETTO
MARCO REGUZZONI
BEATRICE RIZZI
GIUSEPPE ROMEO
Italia Nord-Orientale
ANTONIO TAJANI
SANDRA SAVINO
FLAVIO TOSI
MATTEO GAZZINI
ROSARIA TASSINARI
CRISTINA ANDRETTA
GIAMPIERO AVRUSCIO
ANTONIO CENINI
FRANCESCO COPPI
ARIANNA CORROPPOLI
ISABELLA DOTTO
BRUNO MOLEA
DEBORAH ONISTO
ANTONIO PLATIS
ALESSANDRA SERVIDORI
Italia Centro
ANTONIO TAJANI
FRANCESCA PEPPUCCI
SALVATORE DE MEO
ALESSANDRA MUSSOLINI
GIORGIO SILLI
MARCO BALDASSARRI
ROSSELLA CHIUSAROLI
GRAZIELLA CIRIACI
VALENTINA CORSETTI
MARIA CHIARA FAZIO
JACOPO FERRI
ALESSANDRO GHINELLI
LORENZO GRASSINI
TIZIANA PEPE
RENATA POLVERINI
Italia Meridionale
ANTONIO TAJANI
ISABELLA ADINOLFI
FULVIO MARTUSCIELLO
ALESSANDRA MUSSOLINI
LUCIA VUOLO
GIUSEPPINA PRINCI
PAOLO SOCCORSO DELL'ERBA
ANTONELLA BALLONE
ANGELO D'AGOSTINO
LAURA DE MOLA
RAFFAELE DE ROSA
ELISEO IANNINI
SONIA PALMERI
BARBARA RICCI
RICCARDO ROSA
ALESSANDRO SACCHI
FRANCESCA SALATIELLO
MARCELLO VERNOLA
Italia Isole
CATERINA CHINNICI
MICHELE COSSA
MADDALENA CALIA
MASSIMO DELL'UTRI
MARCO FALCONE
BERNARDETTE GRASSO
MARGHERITA LA ROCCA RUVOLO
EDMONDO TAMAJO
PARTITO DEMOCRATICO
Italia Nord Ovest
CECILIA STRADA
BRANDO BENIFEI
IRENE TINAGLI
ALESSANDRO ZAN
ANTONELLA PARIGI
GIORGIO GORI
ELEONORA EVI
PIERFRANCESCO MARAN
PATRIZIA TOIA
DAVIDE MATTIELLO
ELENA ACCOSSATO
EMANUELE FIANO
MONICA ROMANO
FULVIO CENTOZ
LUCIA ARTUSI
FABIO PIZZUL
DONATELLA ALFONSO
LUCA JAHIER
PAOLA GIUDICEANDREA
FABIO BOTTERO
Italia Nord Est
STEFANO BONACCINI
ANNALISA CORRADO
IVAN PEDRETTI
ELISABETTA GUALMINI
ALESSANDRO ZAN
ALESSANDRA MORETTI
SARA VITO
SARA FERRARI
ANTONIO MUMOLO
GIUDITTA PINI
MARCELLO SALTARELLI
SILVIA PANINI
LORENZO GENNARI
PAOLA GAZZOLO
ANDREA ZANONI
Italia Centro
ELLY SCHLEIN
NICOLA ZINGARETTI
CAMILLA LAURETI
MARCO TARQUINIO
BEATRICE COVASSI
DARIO NARDELLA
DANIELA RONDINELLI
MATTEO RICCI
ELENA IMPROTA
HUMBERTO INSOLERA
ALESSIA MORANI
MARCO PACCIOTTI
TERESA BARTOLI
ANTONIO MAZZEO
MICHELE FRANCHI
Italia Meridionale
LUCIA ANNUNZIATA
ANTONIO DECARO
PINA PICIERNO
SANDRO RUOTOLO
JASMINE CRISTALLO
FRANCESCO FORTE
MANOLA DI PASQUALE
LUIGI TASSONE
SHADY ALIZADEH
FRANCESO TODISCO
GIUSEPPINA PATERNA
NICOLA CAMPANILE
ANNAMARIA BECCI
MASSIMO SCHIAVONE
GEORGIA TRAMACERE
RAFFAELE TOPO
CARMELA SAULINO
GIANMARIO SPADA
Italia Isole
ELLY SCHLEIN
ANTONIO NICITA
LIDIA TILOTTA
PIETRO BARTOLO
ANGELA QUAQUERO
GIUSEPPE LUPO
MARIA FLAVIA TIMBRO
GIUSEPPE BELVISI
MOVIMENTO 5 STELLE
ITALIA NORD-OCCIDENTALE
DANZÌ MARIA ANGELA
PEDULLÀ GAETANO
PEPE ANTONELLA
SACCO SEAN
LANFRANCHI ESTER LUISA
ALLARIO GIORGIA
GOBBO DANIELA
VERNI SIMONE
MAZZOLA PAOLA
CALOGERO ELENA
PARINI ISABELLA
ROMANO FABIO
SALA CAROLINA
COLOMBO LUCA
ALEOTTI FABIO
STURARO MARIANGELA
NUNGA LODI DENIS
VOLPE CLAUDIO
BOUDARD JEAN FRANÇOIS CAMILLE
BERTOLAMI FABRIZIO
ITALIA NORD-ORIENTALE
PIGNEDOLI SABRINA
BIGGERI UGO
PLUDA MARTINA
MORSIANI CINZIA
GORI PAOLA
FERRI MARIA ANGELA
ZATTINI GIACOMO
BERNINI PAOLO
MALAK MOHAMAD KAMEL
BRAGHETTA STEFANIA
BOLOGNESI RADA
PANZA FULVIA
NICOLINI DIEGO
BARDIN ANDREA
ANTIDORMI CESIDIO
ITALIA CENTRALE
MORACE CAROLINA
TAMBURRANO DARIO
FERRARA GIANLUCA
BASILE GIOVANNA
ESPOSITO GIUSY
FAZIO VALENTINA
LAURETTI FEDERICA
PACETTI GIULIANO
VOLPI STEFANIA
ROMAGNOLI SERGIO
EMILIOZZI MIRELLA
POCOCACIO VALENTINA
CECCATO EMANUELE
ALLOATTI LUCA
CECERE STEFANO
ITALIA MERIDIONALE
TRIDICO PASQUALE
PALMISANO VALENTINA
FURORE MARIO
SIBILIO MAURIZIO
SARNO MAURA
DELLA VALLE DANILO
DE VITA LAURA
CORNELI VALENTINA
SILVESTRI GAIA
STELLA FABIO
MANCINO LELIO
BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO
RUGGIERO FRANCESCA ANNA
GAUDIANO FELICIA
COPPOLA ANNUNZIATA
LABARILE MARIA ANNA
DI PALMA RICCARDO
INCAMPO VINCENZO
ITALIA INSULARE
ANTOCI GIUSEPPE
PILO CINZIA
CINQUE PATRIZIO
DI PRIMA ANTONELLA
FARRUGGIA VIRGINIA
PORCU MATTEO
RANDAZZO ANTONINO
MONTAUDO MATILDE
AZIONE - SIAMO EUROPEI
Italia Nord Est
CARLO CALENDA,
ELENA BONETTI,
FEDERICO PIZZAROTTI,
LARA BISIN,
MARIO RAFFAELLI,
STEFANIA CARGIOLI,
GIOVANNI POGGIALI,
SILVIA FATTORE,
CARLO PASQUALETTO,
VALERIANA MARIA MASPERI,
RICCARDO MORTANDELLO,
GIUDITTA RIGHETTI,
PAUL KÖLLENSPERGER DETTO “PAUL”,
FEDERICA SABBATI,
UMBERTO COSTANTINI
Italia Nord Ovest
ELENA BONETTI,
GIUSEPPE ZOLLINO,
MARIAPIA ABBRACCHIO DETTA “MAPY”,
ALESSANDRO TOMMASI DETTO “SANDRO”,
CATERINA AVANZA DETTA “CATERINA”,
DETTA “CATE”,
CUNO JAKOB TARFUSSER DETTO “CUNO”,
DANIELA DI COSMO,
DANIELE NAHUM,
SIMONETTA FIACCADORI,
LEONARDO LOTTO,
ANTONELLA GIRARDI,
FEDERICO GIACOBBE,
CRISTINA LODI,
RICCARDO DE GIORGI,
MARINA LOMBARDI,
SALVATORE CARRARA,
LAURA MARCHINI,
GIOVANNI BAROSINI,
FEDERICA VALCAUDA,
CARLO CALENDA
Italia Centro
CARLO CALENDA,
ELENA BONETTI,
ALESSIO D’AMATO DETTO “DAMATO”,
CRISTINA BIBOLOTTI,
VINCENZO CAMPORINI,
NATALIYA KUDRYK,
GERMANO CRAIA,
BARBARA MASINI,
MASSIMO SERI,
DEBORA PACIFICI,
LUCIANO SPIGLIANTINI,
ROSSELLA PERA,
UMBERTO TRENTA,
GABRIELLA GA YENG ZANZANAINI,
LUCA PIETRO UNGARO
Isole
CARLO CALENDA,
SONIA ALFANO,
GIANFRANCO DAMIANI,
MARTINA BENONI,
GIANNI PALAZZOLO DETTO “GIANGIACOMO”,
ROSANNA COCOMERO,
NICOLA TRUDU,
ELENA BONETTI.
Italia Meridionale
CARLO CALENDA,
ELENA BONETTI,
MARCELLO PITTELLA,
RAMONA CALAFIORE,
LUIGI CASCIELLO,
CARMELA CRACA,
FRANCESCO DE NISI,
LIBERA D’AMELIO,
GIUSEPPE FERRANDINO,
PAOLA FANFARILLO MANGANIELLO,
DARIO GALANTINO,
DANILA IACOVELLI,
VALERIO POTI,
LUCIA IODICE,
STEFANIA POSTORIVO,
GIUSEPPE SOMMESE,
BARBARA PREZIOSI
STATI UNITI D'EUROPA
Italia Nordovest
EMMA BONINO
GIANFRANCO LIBRANDI
RAFFAELLA PAITA DETTA LELLA
MARCO TARADASH
PAOLO GIOVANNI MICHELI
ALESSANDRO CECCHI PAONE
PATRIZIA DE GRAZIA
ENRICA CATTANEO
NADIA GALLO
MARIA MIKAELYAN
VITTORIO BARAZZOTTO
MATTEO DI MAIO
FEDERICO ROSSI
SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA VIOLA
LUCA PEREGO
DAVIDE FALTERI
DARIA DE LUCA
ALESSANDRA FRANZI
ANTONELLA SOLDO
MATTEO RENZI
Italia Nordest
GRAHAM ROBERT WATSON
ANTONELLA SOLDO
GIULIA PIGONI
DAVIDE BENDINELLI
GABRIELLA CHIELLINO
MUHAREM SALJIHU DETTO MARCO
MARIA LAURA MORETTI
GIORGIO PASETTO
FRANCESCO BRAGAGNI
MARINA SORINA
LUIGI GIORDANI
FABIO VALCANOVER
AURORA PEZZUTO
NICOLA CESARI
KATERINA SHMORHAV DETTA KATYA
Italia Centro
GIANDOMENICO CAIAZZA
EMMA BONINO
MARIETTA TIDEI
ERIC MAURITIN JOZSEF
EMANUELA PISTOIA
ROSA DI GIORGI
OLGA SURINOVA
GERARDO STEFANELLI
GIANLUCA MISURACA
SILVIA BERTOLUCCI
MANUELA ALBERTELLA
GIUSEPPINA BONAVIRI
FRANCESCO CAPPELLETTI
TIZIANO BUSCA
MATTEO RENZI
Italia Sud
VINCENZO MARAIO DETTO ENZO
MANUELA ZAMBRANO
NICOLA CAPUTO
ALESSANDRINA LONARDO MASTELLA
TERESA BELLANOVA
CATERINA MIRAGLIA
ALFONSO MARIA GALLO
EMANUELA PISTOIA
MASSIMILIANO STELLATO
STEFANO MASCARO
ADRIANO PASCULLI DE ANGELIS
GIOVANNA CATACCHIO
GIUSEPPE VARACALLI
FILOMENA GRECO
ANTONIO RUBINO
ELENORA STOMEO DETTA CLAUDIA
ANNUNZIATA PAESE
MATTEO RENZI
Italia Isole
RITA BERNARDINI
FRANCESCO CONCETTO CALANNA
FABRIZIO MICARI
VALENTINA FALLETTA
PIETRINA PUTZOLU
LUCA BALLATORE
CAROLA POLITI
MATTEO RENZI
ALLEANZA VERDI-SINISTRA
Circoscrizione Nordovest
Ilaria SALIS
Ignazio Roberto Maria MARINO
Massimiliano SMERIGLIO
Benedetta SCUDERI
Domenico LUCANO detto Mimmo
Giovanni MORI
Arianna BETTIN
Mario SALOMONE
Andrea John DEJANAZ
Stefano APUZZO
Andrea CEGNA
Daniele CICALA
Simona COSSO
Angela FEDI
Erica INNISI
Simona MERISI
Chiara MINELLI
Suad OMAR SHEIKH ESAHAQ detta Su
Jessica TODARO detta Jessica Todaro Bellinati
Giorgio VACCHIANO
Circoscrizione Nordest
Cristina GUARDA
Domenico LUCANO detto Mimmo
Brigitte FOPPA
Nicola DALL’OLIO
Jessica Veronica CUGINI
Alessandro FRANCESCHINI
Francesca CAPRINI
Stefano DALL’AGATA
Alessandra FILIPPI
Giulia GIORGI
Alessandra MION
Emanuel OIAN
Jessica TODARO detta Jessica TODARO BELLINATI
Paolo TRANDE
Francesco GONELLA
Circoscrizione Centro
Ignazio Roberto Maria MARINO
Marilena GRASSADONIA
Massimiliano SMERIGLIO
Luca BOCCOLI
Francesca ARCA
Cecilia BASSI
Paola BERNASCONI
Luciano CONTE detto Lucio
Lucrezia IURLARO
Antonio NATALI
Christian RAIMO
Agnese SANTARELLI
Sabrina SANTELLI
Pierluigi VOSSI
Sergio ULGIATI
Circoscrizione Sud
Domenico LUCANO detto Mimmo
Rosa D’AMATO
Francesco Emilio BORRELLI
Anna Grazia MARASCHIO
Souzan FATAYER detta Susan
Fabio ARMANO
Fedele CANNEROZZI
Natale CUCCURESE
Maria Pia FUNARO
Giovanni GERMANO
Francesca IMPERATORE
Alessandra MARIANO
Anna ORABONA
Giulia PERSICO
Gerardo PONTECORVO
Valeria SPINELLI
Rosario TERNULLO
Sergio ULGIATI
Circoscrizione Isole
Leoluca ORLANDO
Ilaria SALIS
Domenico LUCANO detto Mimmo
Cinzia DATO
Emanuele BARBARA
Giuliana FIERTLER detta FIRTLER
Francesco MUSCAU
Stefania PAGLIAZZO
LIBERTA'
Italia Meridionale
CATENO DE LUCA
LAURA CASTELLI
FRANCESCO AMODEO
PIERA AIELLO
DONATO AMORUSO
SERGIO DE CAPRIO DETTO CAPITANO ULTIMO
MARIA GIUSEPPA DE DONATO DETTA PINA
KATIA DI LELLA
NICOLA DI MATTEO
ANNARITA FORESTA
NICOLA GIAMPAOLO
VERONICA GIANNONE
TEOFILO MIGLIACCIO DETTO TEO
PAOLA PICCONE
ENRICO RIZZI
DINO ROSSI
MARIA SBANO
SEVERINA SENA