Meteo, non c'è speranza di liberarsi dalla pioggia. Sottocorona: quando si attenua il maltempo

Quando torna il caldo e finisce la pioggia? A cercare di fare chiarezza sul meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega durante la puntata odierna di Omnibus e anticipa quello che dovranno aspettarsi gli italiani: “La situazione di oggi vede ancora molte nuvole al nord, quella è una zona in cui anche nei giorni scorsi il maltempo si era si era mantenuto, meno nuvole al centro sud, ma al centro qualcuna ce n’è. Sembrano innocue, ma in realtà sono piuttosto forti, nel senso che hanno dato e stanno dando precipitazioni di una certa consistenza, quindi sono ancora attive e ancora significa che la tendenza è per una attenuazione di questo maltempo, al momento localizzato, però ci vuole ci vuole ancora qualche ora”.

Sottocorona si focalizza in particolare sulle previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per oggi, venerdì 3 maggio, vede complessivamente queste precipitazioni anche consistenti sul Lazio, sull’Abruzzo, poi meno su Toscana e Umbria, ma in Toscana qualche zona c’è, poi sul basso Tirreno, in questo momento non ci sono piogge, ma qualche pioggia potrebbe arrivare in Campania, in Calabria, non sulle Isole. Qualche zona del nord comincia a non avere piogge, però qualcuno ce n’è ancora, specie nella fascia più settentrionale fra Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, anche Friuli Venezia Giulia, anche qualche precipitazione intensa. Quindi sicuramente meno di ieri ma ancora questo tempo è piuttosto attivo. Nella giornata di domani, sabato 4 maggio, c’è un’attenuazione dei fenomeni un po' ovunque, restano piccole tracce e piccole incertezze. Tempo decisamente più più stabile. Poi nella giornata di domenica 5 maggio diventa totalmente stabile al centro sud e su tutte le zone di pianura del nord, possiamo comprenderci anche la Liguria, poi la fascia alpina e prealpina però continua o ritorna ad avere qualche fenomeno, prevalentemente debole, ma è un tempo sicuramente non stabile. Non assodato, fermo, primaverile totale eccetera eccetera, ancora un poco si muove”.

L’esperto di La7 si sofferma infine sulle temperature massime previste per la giornata di oggi vedete: “Ancora c'è qualche zona che rimane con temperature inferiore ai dieci gradi, siamo sull’Appennino, ma anche in pianura non fa in tempo a riprendersi molto. La tendenza per domani, domani c'è un tempo decisamente migliore e infatti gli aumenti ci sono. Non tanto sul nord ovest che oggi avrà temperature un pochino più alte di ieri, però domani l'aumento è sul nord est, zone centrali, sud. Sono aumenti di un grado o due, quindi non sono impennate delle temperature, però la tendenza a risalire sicuramente c’è”.