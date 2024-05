Meteo maggio, Giuliacci spiazza tutti: "Mai visto in dieci anni", cosa ci aspetta

02 maggio 2024 a

Un maggio così non si vede da almeno dieci anni. Il colonnello Mario Giuliacci, veterano dei meteorologi italiani, fornisce le ultime previsioni e tendenze sul mese appena iniziato e non mancano le sorprese meteo. "Questo mese di maggio sarà molto diverso da quello che abbiamo visto negli ultimi dieci anni perché fino al 15 passeranno tre perturbazioni", spiega in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci . La prima è quella appena arrivata sull'Italia e che domani "porterà rovesci e temporali sul Triveneto e al centro-sud, poi sabato e domenica migliorerà ovunque", spiega Giuliacci. Avremo però ancora qualche temporale pomeridiano sulle regioni alpine e appenniniche.

Lunedì 6 maggio ci sarà un miglioramento ma avrà vita breve, perché già martedì 7 un'altra perturbazione raggiungerà l'Italia e porterà, fino a domenica, pioggia prima al nord poi giù fino alle regioni meridionali. Altra pausa di bel tempo tra 12 e 13 maggio, spiega il meteorologo, ma la terza perturbazione è dietro l'angolo e si farà sentire dal 14-15 maggio. Novità anche riguardo alle temperature: quest'anno a maggio non ci sarà l'anticiclone nordafricano, viene spiegato nel video, e pertanto "non ci saranno ondate di calore".