Grandinata violentissima a Roma Sud, dieci minuti da brividi: "Mai visti chicchi così grandi"

Una grandinata violentissima con chicchi di ghiaccio enormi ha sorpreso tanti romani nella serata di giovedì 2 maggio, a Roma Sud. Vari i quartieri colpiti della parte meridionale della città: da Ostiense, a cui si riferisce la foto in alto, a Garbatella all'Eur. "All improvviso grandine come proiettili", "benvenuto maggiembre!" sono alcuni dei commenti che si vedono sui social.

In particolare, oltre alla violenza della precipitazione, stupisce la grandezza della grandine: "Un bombardamento di dieci minuti che sono sembrati infiniti Mai visti chicchi di grandine così grandi", scrive un utente, "a Roma è grandinato ma il problema è che non è piovuta grandine sono piovuti sassi"; fa eco un altro. Un maggio dal clima da autunno inoltrato, con l'acquazzone che ieri ha creato non pochi problemi al concertone del Primo Maggio al Circo Massimo, i temporali intensi di questa mattina e le previsioni meteo per domani che continuano a dare pioggia.