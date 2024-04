Prima di domani, la previsione di Feltri sul futuro del Pd: "Fino a quando perderà"

23 aprile 2024 a

La vittoria di Bardi in Basilicata e il ruolo svolto da Renzi e Calenda portano alla ribalta il tema delle future alleanze elettorali. Se ne parla anche nel corso della puntata di Prima di domani del 23 aprile dov'era ospite Vittorio Feltri. Ai microfoni di Berlinguer, Feltri disintegra i dem e fa la sua previsione sul loro futuro elettorale.

"Renzi si è ripreso e ragiona. Renzi stupido non è mai stato e quindi ha capito che per vincere bisogna stare con chi vince e non con chi perde. Tanto la sinistra perderà da qui all'eternità quindi non si faccia illusioni perché gli italiani lo hanno dimostrato nelle urne che preferiscono il centrodestra. Chew poi il centrodestra non faccia tutto quello0 che desideriamo è abbastanza normale. Non ho mai visto un governo fare tutto quello che vogliamo. Anche nel futuro Renzi e Calenda se vogliono vincere devono stare con i più forti e non con i più deboli. L'opportunismo è la qualità che contraddistingue la sinistra quindi non mi sembra il caso di stupirsi.