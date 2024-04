Prima di domani, la stoccata di Berlinguer alla Rai: "Potrei parlerne io..."

23 aprile 2024 a

Il caso Scurati continua a tenere banco in molti talk show. Se n'è parlato anche durante la puntata di "Prima di domani" in onda il 22 aprile su Rete4. La conduttrice ha svelato che di contratti stracciati (come li definisce lei) ce ne sono stati molti in Rai. Ma non va oltre, senza svelare a chi o cosa si stia riferendo.

“Si sa che ci sono prestazioni che vengono pagate dalla televisione pubblica e dalla televisione privata, sennò la televisione pubblica non potrebbe essere concorrenziale con quella privata - ha detto Bianca Berlinguer - E comunque di contratti stracciati potrei parlarne io lungamente ma non ne voglio parlare perché sono sempre affezionata in qualche modo alla Rai e le voglio sempre bene“.