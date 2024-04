Prima di domani, Sallusti inchioda i critici di Israele: perché nessuno parla di Hamas?

17 aprile 2024 a

Si discute della fine delle ostilità a Gaza nella puntata del 17 aprile di Prima di domani, il programma televisivo pre-serale di Rete4 che vede Bianca Berlinguer alla conduzione. Tra gli ospiti della giornalisti figura anche Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, che pone un punto di vista diverso in un’opinione pubblica che continua a fare ad appelli ad Israele per fermare la guerra nella Striscia: “Io sono d’accordo con la de-escalation. Tutti dicono che deve innestarla Benjamin Netanyahu. Ma perché nessuno dice che la de-escalation deve essere innescata innanzitutto da Hamas che deve liberare i 130 ostaggi e consegnare, se vogliamo anche ad un’autorità terza, i terroristi che hanno compiuto la strage più feroce degli ultimi 50 anni? Perché – chiede ancora il giornalista - nessuno dice che Hezbollah deve iniziare la de-escalation smettendo di bombardare Israele dal Libano? Per fare la de-escalation bisogna essere in due, questa è la sintesi”. Gli spiragli per una pace sembrano sempre più chiusi.