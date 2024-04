È sempre Cartabianca, la confessione di Corona: "La vedo tirata". Cosa dice Berlinguer

23 aprile 2024 a

Confessione d'amore negli studi televisivi di "È sempre Cartabianca". Nella puntata del 23 aprile, Mauro Corona fa una battuta alla conduttrice che lo accoglie in collegamento e gli chiede:: "Come sta? Perché prima non l'ho vista molto bene". Corona, però, ha la risposta pronta. Non si scompone e rispedisce tutto al mittente: "Non confonda la tristezza col pensatore di Rodin - ha detto Corona - Mi perdoni e mi perdonino anche se ci sono femministi. Ma la vedo particolarmente tirata stasera. Ogni puntata sempre più lucida.".

La frecciatina è lanciata e colpisce nel segno. Berlinguer, però, non incassa molto bene. "Cosa pensa? Che ho fatto un lifting? - gli chiede la conduttrice - Non è possibile perché stando qui dalla mattina alla sera non ci sarebbe stata proprio la possibilità". A quel punto, forse per farsi perdonare, Corona si sbilancia e si confessa: "È molto bella stasera".