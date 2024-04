È sempre Cartabianca, "sciagurata idea, sputavano": il racconto di Corona

23 aprile 2024 a

A È sempre Cartabianca, il programma del martedì sera di Rete 4, Mauro Corona ha dimostrato di essere in gran forma. Ospite fisso della trasmissione, l'alpinista ha prima punzecchiato Bianca Berlinguer, facendole i complimenti e chiedendole se avesse fatto qualche ritocchino, e poi ha raccontato una storia che ha fatto sorridere tutto lo studio. "Volevo dirle l'ultima battuta. Poi parliamo seriamente", ha detto il saggista sorridendo. "Al ritorno di queste bellissime giornate di neve sulle cime, ha avuto la sciagurata idea di accettare due inviti": questa la premessa.

"Sono andato a inaugurare due cantine. Come si fa a inaugurare cantine e a bere acqua minerale?", ha chiesto ironicamente Mauro Corona. "Diciamo che ha esagerato?", ha chiesto Bianca Berlinguer per andare in suo aiuto. "Sono stato coinvolto in questi assaggi. Alcuni li sputavano in un secchio, io no", ha detto lui. "Pensavano che facessero male?", ha domandato per capire meglio la giornalista. "I sommelier li annusano e sentono fragoline, tabacchi, idrocarburi. Io non ho mai sentito queste cose. Una volta assaggiato, lo sputano. Io non sentivo niente e deglutivo", ha aggiunto. Boato in studio.