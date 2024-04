È sempre Cartabianca, "cafonata maleducata": Corona attacca Cappellini

16 aprile 2024 a

a

a

Una puntata che si preannuncia scoppiettante fin dai primi minuti. Mauro Corona, ospite fisso di È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento giornalistico guidato da Bianca Berlinguer, ha preso la parola e ha messo nel mirino Stefano Cappellini. Il motivo? In una puntata della trasmissione, il tema della guerra in Ucraina aveva attirato lo scontro tra la firma di Repubblica e il professore Alessandro Orsini. Kiev, stando alle parole del docente di sociologia del terrorismo internazionale, ha già perso il conflitto. Cappellini, quando ha sentito pronunciare queste parole, ha sorriso.

"Maestri nel farsi male". Corona smaschera i dem: cosa sbagliano

"Ho grandissima stima. È un uomo pacato, quieto, ma ha fatto una cafonata maleducata", ha detto con nettezza di parole Mauro Corona. "Tutti coloro che ridono mentre uno parla sono dei cafoni maleducati", ha rincarato la dose il saggista, che così ha scatenato l'applauso del pubblico. "Quando sei in onda devi stare sempre vigile": è stato l'intervento della conduttrice. "Non serve essere vigile. Bisogna solo essere educati. Devono avere la cortesia di ascoltare. È un gesto di cinismo rosso. Mi ha fatto rabbia perché ha riso sarcasticamente mentre Orsini parlava. Di me possono ridere, ma sto male per gli altri", ha ribadito lo scrittore. "Sono due persone che non ci sono. Perché dobbiamo parlarne?", ha ribattuto la giornalista per passare poi a un altro argomento.