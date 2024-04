È sempre Cartabianca, Islam e integrazione. Cisint: "Non porti la tua civiltà"

17 aprile 2024 a

A È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento giornalistico di Rete 4, si è discusso di integrazione e dell'Islam, soprattutto alla luce degli ultimi episodi. Qualche giorno fa, nel giorno della festa di fine Ramadan, hanno destato scalpore alcune immagini scattate nel quartiere Centocelle, a Roma, che ritraevano le donne separate (attraverso una barriera fisica) dagli uomini durante la preghiera. Tra gli altri, a prendere la parola e a esternare il suo punto di vista è stata Hind Lafram, la prima stilista per donne musulmane in Italia. "Religiosamente parlando, il velo è una scelta che una donna fa per Dio. Quindi non deve intervenire nessuno. Che gli uomini intervengono non accade solo nella religione islamica. Il patriarcato ci circonda", ha scandito dal centro dello studio. A quel punto è intervenuta Anna Maria Cisint, il sindaco di Monfalcone che, per ragioni di sicurezza, ha fatto chiudere due centri di preghiera islamici in città. "Secondo me l'integrazione è che, quando arrivi in un luogo, cerchi di far parte di quel luogo. Non cerchi di portare la tua città o la tua civiltà", ha detto interfacciandosi con la conduttrice Bianca Berlinguer.